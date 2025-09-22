xs
บ.ขนส่งพบพิรุธ! แจ้ง "ป.ป.ส." ตามยึดพัสดุซุกไอซ์ 240 กก. ส่งภาคใต้ เตรียมออกประเทศที่สาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - "ป.ป.ส. ร่วมภาคี" จับมือผู้ประกอบการขนส่งพัสดุสกัดกั้นไอซ์ 240 กก. และสืบสวนทลายเครือข่ายรถกระบะทำช่องลับซุกซ่อนไอซ์ 120 กก.

วันนี้ (22 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. , นาวาเอก บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ , น.อ.เอกวิทย์ โชติเชย รองผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง , พล.ต.ไพฑูรย์ บูรณศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติด ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พ.อ.(พ.) พิรุฬสิระ เอี่ยมมาลา ผู้บังคับหน่วยข่าวกรองทางทหาร สนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ แถลงผลการจับกุม 2 คดี ประกอบด้วย คดีแรก ยึดไอซ์ 240 กก. ซุกซ่อนในกล่องพัสดุ 12 กล่อง บ้านเช่าในพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา และ คดีที่สอง สกัดรถยนต์กระบะวีโก้ตอนเดียว ทำช่องลับซุกซ่อนไอซ์ 120 กก. ซึ่งถูกจอดทิ้งไว้ในป่าข้างทาง (คนขับหลบหนี) บริเวณพื้นที่ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ต่อเนื่อง ติดตามจับกุมผู้ต้องหา 1 คน ที่มีบทบาทขับรถรถยนต์นำทาง บริเวณพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า คดีแรก สืบเนื่องจาก ป.ป.ส. สืบสวนเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในเมื่อวันที่ 15 ก.ย.68 ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ว่า มีพัสดุต้องสงสัยที่อาจจะซุกซ่อนยาเสพติด เตรียมจัดส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ จึงประสานมายังสำนักปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยดังกล่าว จึงสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับพัสดุต้องสงสัยดังกล่าว

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า กระทั่งวันที่ 17 ก.ย. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพัสดุต้องสงสัย พบไอซ์ 120 กก.บรรจุในกล่องพัสดุ จำนวน 6 กล่อง ที่ บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา จากนั้น ทำการขยายผลไปยังผู้รับพัสดุดังกล่าว โดยขณะเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์พบเหตุต้องสงสัยเนื่องจากพบว่า ผู้นำส่งพัสดุ (ที่ซุกซ่อนยาเสพติด) ได้นำส่งพัสดุดังกล่าวไปส่งไว้ที่บ้านเช่าในพื้นที่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (ซึ่งไม่ตรงกับที่อยู่ที่ระบุไว้บนกล่องพัสดุ) จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ พบไอซ์ 120 กก. ในพัสดุ 6 กล่อง ขยายผลตรวจค้นภายในบ้านเช่า พบไอซ์เพิ่มเติมอีก 120 กก. บรรจุในกล่องพัสดุ 6 กล่อง รวมของกลางไอซ์ทั้งหมด 240 กก. (ในพัสดุ 12 กล่อง) ผู้นำส่งพัสดุให้การว่า ได้รับคำสั่งให้ไปส่งพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดที่บ้านเช่าหลังดังกล่าว

"จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ห้วงเดือน ก.ค. - ก.ย.68 เครือข่ายดังกล่าวลักลอบส่งพัสดุมาแล้ว 3 ครั้ง (รวมครั้งที่จับกุม) น้ำหนักรวม 350 กก. ต้นทางพัสดุ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ปลายทาง อ.สะเดา จ.สงขลา คาดว่าเป็นยาเสพติดที่เตรียมส่งต่อไปยังประเทศที่สาม" เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวต่อว่า คดีที่สอง ป.ป.ส. สืบสวนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งใช้รถกระบะทำช่องลับลำเลียงยาเสพติดจากชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย-พื้นที่ตอนใน เนื่องจากพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ก.ย.67 - ปัจจุบัน สามารถจับกุมเครือข่ายดังกล่าวรวม 5 คดี (รวมครั้งล่าสุด) จับกุมผู้ต้องหารวม 17 คน (ผู้ต้องหาในคดีหลัก 13 คน จับกุมตามหมายจับ 4 คน) ยาเสพติด คือ เฮโรอีน 91.7 กก. , คีตามีน 250 กก. , ไอซ์ 165 กก. , ยาบ้า 600,000 เม็ด ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 115 ล้านบาท

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวเสริมว่า การประสานงานดังกล่าวถือเป็นความร่วมมืออันดีจากผู้ประกอบการขนส่งพัสดุที่มีส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุภัณฑ์ อันเป็นผลมาจากที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดให้มี การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการ ในด้านการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ” ซึ่งการประชุมดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความชำนาญในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน การลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชน ยังคงเป็นวิธีการที่ขบวนการค้ายาเสพติดเลือกใช้ในการกระจายยาเสพติด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำ และยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยตรวจสอบ สังเกตสินค้าต้องสงสัย และแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด ถือเป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังปลายทางประเทศที่สาม รวมถึงในคดีเครือข่ายรถกระบะทำช่องลับซุกซ่อนยาเสพติด ต้องขอชื่นชมการทุ่มเทในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่สืบสวนติดตามเครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกระทั่งสามารถพิสูจน์ทราบรถยนต์ต้องสงสัย จนนำมาซึ่งการสืบสวนจับกุม ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติดดังกล่าว และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

