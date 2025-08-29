"ตรัง" พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าฯ ไทย-อินโดฯ-มาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสามประเทศ

“จังหวัดตรัง” พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม CMGF ครั้งที่ 22 ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจภูมิภาค เร่งโครงสร้างพื้นฐาน–ดึงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สู่อนาคตไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจังหวัดตรัง ได้เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors Forum: CMGF) ครั้งที่ 22 ในวันที่ 3 กันยายน 2568 พร้อมด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 31 ในวันที่ 4 กันยายน 2568 ที่ จ. ตรัง
การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อทบทวนและผลักดันแผนงานความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย ภายใต้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) และ วิสัยทัศน์ IMT-GT ปี 2579 โดยจะครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การค้าและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ โครงการสำคัญที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมดังกล่าว อาทิ การก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม โครงการรถไฟทางคู่หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์ การพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือในจังหวัดภาคใต้ โครงการอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย และการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น
“การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับศักยภาพของจังหวัดตรังและภาคใต้ แต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่” นางสาวศศิกานต์กล่าว