xs
xsm
sm
md
lg

ZEEKR เปิดตัว “9X” SUV ปลั๊กอินไฮบริดแฟลกชิปหรู ราคาในจีน 465,900 หยวน ยังไม่ขายไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ZEEKR แบรนด์รถยนต์พรีเมียมระดับโลกในเครือ Geely Holding Group เปิดตัวเอสยูวีไฮบริดเสียบปลั๊กสุดหรูรุ่นเรือธง ZEEKR 9X อย่างเป็นทางการที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด SEA Super Hybrid บนแพลตฟอร์ม SEA-S ที่รองรับสถาปัตยกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 900 โวลต์

หัวใจหลักของ ZEEKR 9X คือระบบขับเคลื่อนกำลังสูงสุด 1,030 กิโลวัตต์ ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ใน 3.1 วินาที รองรับการวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนไกลถึง 380 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ (CLTC) และทำระยะทางรวมได้สูงสุด 1,250 กิโลเมตร ขณะเดียวกันยังรองรับการชาร์จเร็วระดับ 6C ที่สามารถเติมไฟจาก 20-80% ได้ภายในเพียง 9 นาที


ดีไซน์ภายนอก ได้รับการออกแบบโดย Stefan Sielaff รองประธานฝ่ายออกแบบของ Geely Auto Group โดดเด่นด้วยฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่ กระจังโครเมียมชิ้นเดียวกว้าง 1.2 เมตร และชุดไฟหน้า “Vast Star Diamond Matrix” ที่ประดับด้วยเพชรมากถึง 42,242 เหลี่ยม เส้นสายด้านข้างเรียบหรูคล้ายเรือยอชต์ ส่วนด้านท้ายออกแบบเรียบง่ายแต่หรูหรา เสริมด้วยล้ออัลลอย 22 นิ้ว

ภายในห้องโดยสาร ออกแบบแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง มาพร้อมเบาะ “Cloud Lounge” ให้ความสบายสูงสุด เสริมด้วยหน้าจอผู้โดยสารตอนหลังขนาด 17 นิ้ว และระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจาก Naim กำลังสูงสุด 3,800 วัตต์ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ


ด้านสมรรถนะและความปลอดภัย ZEEKR 9X ใช้แชสซีอัจฉริยะ Haohan AI Digital Chassis พร้อมช่วงล่างถุงลม Dual-Chamber ปรับความสูงได้ 110 มม. รองรับโหมดขับขี่อัจฉริยะ และมาพร้อมระบบความปลอดภัย Haohan Safety Armor ที่ผ่านการทดสอบการชนสี่ทิศทางที่ความเร็ว 105 กม./ชม.

ราคาจำหน่ายในจีน เปิดตัวที่ 465,900 – 599,900 หยวน (ราว 2.4–3.1 ล้านบาท) เริ่มส่งมอบทันทีในประเทศจีน ส่วนการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดการชัดเจน



ZEEKR เปิดตัว “9X” SUV ปลั๊กอินไฮบริดแฟลกชิปหรู ราคาในจีน 465,900 หยวน ยังไม่ขายไทย
ZEEKR เปิดตัว “9X” SUV ปลั๊กอินไฮบริดแฟลกชิปหรู ราคาในจีน 465,900 หยวน ยังไม่ขายไทย
ZEEKR เปิดตัว “9X” SUV ปลั๊กอินไฮบริดแฟลกชิปหรู ราคาในจีน 465,900 หยวน ยังไม่ขายไทย
ZEEKR เปิดตัว “9X” SUV ปลั๊กอินไฮบริดแฟลกชิปหรู ราคาในจีน 465,900 หยวน ยังไม่ขายไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น