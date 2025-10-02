ZEEKR เปิดตัว “9X” SUV ปลั๊กอินไฮบริดแฟลกชิปหรู ราคาในจีน 465,900 หยวน ยังไม่ขายไทย

ZEEKR แบรนด์รถยนต์พรีเมียมระดับโลกในเครือ Geely Holding Group เปิดตัวเอสยูวีไฮบริดเสียบปลั๊กสุดหรูรุ่นเรือธง ZEEKR 9X อย่างเป็นทางการที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยมาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด SEA Super Hybrid บนแพลตฟอร์ม SEA-S ที่รองรับสถาปัตยกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 900 โวลต์
หัวใจหลักของ ZEEKR 9X คือระบบขับเคลื่อนกำลังสูงสุด 1,030 กิโลวัตต์ ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ใน 3.1 วินาที รองรับการวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนไกลถึง 380 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ (CLTC) และทำระยะทางรวมได้สูงสุด 1,250 กิโลเมตร ขณะเดียวกันยังรองรับการชาร์จเร็วระดับ 6C ที่สามารถเติมไฟจาก 20-80% ได้ภายในเพียง 9 นาที
ดีไซน์ภายนอก ได้รับการออกแบบโดย Stefan Sielaff รองประธานฝ่ายออกแบบของ Geely Auto Group โดดเด่นด้วยฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่ กระจังโครเมียมชิ้นเดียวกว้าง 1.2 เมตร และชุดไฟหน้า “Vast Star Diamond Matrix” ที่ประดับด้วยเพชรมากถึง 42,242 เหลี่ยม เส้นสายด้านข้างเรียบหรูคล้ายเรือยอชต์ ส่วนด้านท้ายออกแบบเรียบง่ายแต่หรูหรา เสริมด้วยล้ออัลลอย 22 นิ้ว
ภายในห้องโดยสาร ออกแบบแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง มาพร้อมเบาะ “Cloud Lounge” ให้ความสบายสูงสุด เสริมด้วยหน้าจอผู้โดยสารตอนหลังขนาด 17 นิ้ว และระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจาก Naim กำลังสูงสุด 3,800 วัตต์ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ
ด้านสมรรถนะและความปลอดภัย ZEEKR 9X ใช้แชสซีอัจฉริยะ Haohan AI Digital Chassis พร้อมช่วงล่างถุงลม Dual-Chamber ปรับความสูงได้ 110 มม. รองรับโหมดขับขี่อัจฉริยะ และมาพร้อมระบบความปลอดภัย Haohan Safety Armor ที่ผ่านการทดสอบการชนสี่ทิศทางที่ความเร็ว 105 กม./ชม.
ราคาจำหน่ายในจีน เปิดตัวที่ 465,900 – 599,900 หยวน (ราว 2.4–3.1 ล้านบาท) เริ่มส่งมอบทันทีในประเทศจีน ส่วนการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดการชัดเจน