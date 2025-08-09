รถไฟตกรางย่านสถานีกุยบุรี มีผู้บาดเจ็บนำส่ง รพ.ขบวนรถสายใต้เดินทางได้ตามปกติแต่ล่าช้า

เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานว่า วันนี้ (9 สิงหาคม 2568) เวลา 05.15 น. เกิดเหตุขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 38/46 (สุโหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์) คันที่ 10-12 ตกรางย่านสถานีกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ นำตัวส่งโรงพยาบาล
- ขนถ่ายผู้โดยสาร คันที่ 10-12 ทางรถยนต์
- นำตู้โดยสารที่ไม่ได้ตกราง ทำขบวนต่อถึงสถานีปลายทาง
ทั้งนี้ขบวนรถสายใต้เดินขบวนรถได้ตามปกติ (ล่าช้า) การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690