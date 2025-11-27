3 ป.บุกรวบ จนท.สรรพากร เรียกเงินใต้โต๊ะบริษัท 1 แสน แลกไม่เก็บภาษีเข้ารัฐ 8 แสน

ตำรวจ ปปป.-ป.ป.ท.-ป.ป.ช.บุกรวบเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ทุจริตเรียกเงินใต้โต๊ะบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 1 แสนบาท แลกไม่เก็บภาษีเข้ารัฐ 8 แสนบาท
วันนี้ (27 พ.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปปป. ร่วมกับ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผอ.กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพรชพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. นำกำลังจับกุม นายชิตพล (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 104/2568 ลงวันที่ 25 พ.ย.68 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับผลประโยชน์โดยมิชอบฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต , เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบฯ และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ” ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 เลขที่ 9/599 อาคารทวินันท์บิลดิ้ง ซ.วัดลาดปลาเค้า 78 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมาได้มีบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.ว่า ถูก นายชิตพล นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 เข้าตรวจสอบภาษีประจำปี และเรียกเก็บค่าภาษีของปี 2566-2567 กับทาง บริษัทฯ โดยมีการคำนวณภาษีและค่าปรับเพิ่มเติมกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกับ
ภ.ง.ด.50 (ภาษีเงินได้รายปี)ที่ บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่รัฐประมาณ 800,000 บาท
ต่อมา นายชิตพล ได้เสนอกับทาง บริษัทฯ ว่าหากไม่ต้องการจ่ายค่าภาษีและค่าปรับจำนวนดังกล่าว ก็ให้หาเงินมาจ่ายใต้โต๊ะกับตน จำนวน 100,000 บาท แล้วจะยุติเรื่องทั้งหมด ทาง บริษัทฯ จึงได้ขอต่อรองเหลือ 50,000
บาท ก่อนจ่ายเงินงวดแรกให้ไปจำนวน 40,000 บาท หลังจากนั้นทางบริษัทผู้เสียหายเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออก
หมายจับผู้ต้องหาไว้ ก่อนซ้อนแผนให้บริษัทผู้เสียหายนำเงินที่เหลืออีก 10,000 บาท มามอบให้ กระทั่งเข้าจับกุมได้พร้อมของกลางเงินสดจำนวนดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป