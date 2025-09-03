“ฟอร์วิส มาซาร์ส ”ไทย เผยกลยุทธ์เร่งการขอคืนภาษี ลดความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสารยื่นภาษี

— ฟอร์วิส มาซาร์ส ประเทศไทยบริษัทตรวจสอบบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาระหว่างประเทศชั้นนำ ได้เสนอบริการช่วยองค์กรธุรกิจที่ถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือในระหว่างการถูกตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตระหนักดีว่าการยื่นขอคืนภาษีมักจะกระตุ้นให้กรมสรรพากรเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ทางบริษัทจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมในการตรวจสอบผ่านการจัดทำเอกสารที่ชัดเจน การสื่อสารอย่างมืออาชีพ และการประสานงานเชิงกลยุทธ์
สำหรับการตรวจสอบภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)หรืออากรแสตมป์ (SD) อาจต้องใช้เวลานานและมีความซับซ้อน แม้แต่บริษัทที่ไม่ได้ขอคืนภาษีก็อาจถูกระบุให้โดนตรวจสอบเนื่องจากความผิดปกติ เช่น การรายงานทางภาษีที่ไม่สอดคล้องกัน รายได้และรายจ่ายที่ผันผวน หรือกำไรสะสมสูง ด้วยเหตุนี้เอง ฟอร์วิส มาซาร์ส ประเทศไทย ได้สรุปกลยุทธ์สำคัญเพื่อช่วยให้ธุรกิจเร่งการตรวจสอบการขอคืนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“การตรวจสอบการขอคืนภาษีไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่ทำให้ปวดหัวขนาดนั้น” นายวชิรวิชญ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการระงับข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาด้านภาษี บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส ประเทศไทย จำกัด กล่าวและว่า “เมื่อธุรกิจเข้าใจสถานะทางภาษีของตนเอง เตรียมเอกสารอย่างละเอียด และรักษาทัศนคติที่ให้ความร่วมมือ บริษัทก็จะสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ”
ฟอร์วิส มาซาร์สแนะนำให้ธุรกิจใช้แนวทางที่เชิงรุกและเชิงกลยุทธ์เมื่อยื่นขอคืนภาษี ซึ่งเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินงาน สถานะ และการปฏิบัติทางบัญชีและภาษีของตนเอง ทำให้สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สรรพากรได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ดีและพร้อมสำหรับการถูกตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการโต้ตอบไปมาที่ไม่จำเป็น
การรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างเป็นมืออาชีพกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และการตอบสนองต่อคำขออย่างทันท่วงทีสามารถทำให้การตรวจสอบเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ฟอร์วิส มาซาร์ส ยังสนับสนุนให้ธุรกิจมีความเข้าใจถึงผลการตรวจสอบที่อาจเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไม่จำเป็นทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มเห็นข้อผิดพลาดปรากฏอยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีทันที เนื่องจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยจัดการกับกฎระเบียบที่ซับซ้อน ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และรับประกันกระบวนการคืนเงินภาษีได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ฟอร์วิส มาซาร์ส ประเทศไทย บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ เพื่อสนับสนุนธุรกิจตลอดกระบวนการขอเงินคืน ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำเอกสาร ไปถึงการเจรจาและการแก้ไขปัญหา ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือธุรกิจในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งของบริษัทในด้านกฎระเบียบด้านภาษีของไทยและขั้นตอนการตรวจสอบ ทำให้บริษัทเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับบริษัทที่ต้องการผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด
“เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ธุรกิจดำเนินการตามกระบวนการคืนเงินด้วยความมั่นใจและความชัดเจน” นายวชิรวิชญ์ กล่าวเสริม “ด้วยกลยุทธ์และการสนับสนุนที่เหมาะสม บริษัทต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้าและโฟกัสไปที่การเติบโตได้”
ความคิดริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่กว้างขึ้นของฟอร์วิส มาซาร์สประเทศไทย ในการนำเสนอโซลูชันที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในเมืองไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนในบริการที่ปรึกษาด้านภาษี การบัญชีและบริการเอาท์ซอร์ส กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และการตรวจสอบบัญชี เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับบริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส
ฟอร์วิส มาซาร์ส เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการตรวจสอบและรับรองบัญชี ภาษี ที่ปรึกษา และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ทีมงานมากกว่า 40,000 คนของเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่ลูกค้า สร้างความชัดเจน และช่วยให้ลูกค้าพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ