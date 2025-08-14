จับกรรมการบริษัทค้าของเก่าออกใบกำกับภาษีปลอม ทำรัฐเสียหายกว่า 1 พันล้าน

ตำรวจ ปอศ.รวบกรรมการบริษัทค้าของเก่าออกใบกำกับภาษีปลอมกว่า 2 พันฉบับ ทำรัฐเสียหายกว่า 1 พันล้านบาท
วันนี้ ( 14 ส.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายวิโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 704/2568 ลงวันที่ 13 ส.ค.68 ข้อหา “เป็นผู้ประกอบการโดยเจตนาออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิจะออกตามกฎหมาย” ได้บริเวณหน้าบ้านในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทั้งนี้เมื่อปี 60 กองตรวจสอบภาษีกลาง ( ตส ) ตรวจพบว่า บริษัท โชค กฤติมา ทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายของเก่า มีนายวิโรจน์ ผู้ต้องหา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ได้ออกใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัทอื่น ๆ จำนวน 2,415 ฉบับ มูลค่าสินค้าจำนวน 1,848,045,719 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามกฎหมายประมวลรรัษฎากร ได้เป็นจำนวนเงิน 1,062,141,501 บาท
จากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมิน กรมสรรพากร พบว่าสถานที่ตั้งบริษัทดังกล่าว เป็นโกดังที่มีบริษัทอื่นเช่าทำการอยู่ สอบถามผู้เช่าแจ้งว่าก่อนที่ตนจะมาเช่า ไม่พบผู้ใดเช่าประกอบกิจการมาก่อน มีลักษณะเป็นโกดังว่างเปล่า จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป