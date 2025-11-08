“เศรษฐกิจนอกระบบ” แหล่งเพาะคอรัปชัน !?

เวลาเราพูดถึง “เศรษฐกิจนอกระบบ”
หลายคนอาจนึกถึงแรงงานรับจ้างรายวัน แม่ค้าหาบเร่ หรือผู้ประกอบการเล็ก ๆ แต่ในความจริง... มันคือ “พื้นที่สีเทา” ที่กฎหมายและการตรวจสอบเข้าไม่ถึง ⚖️
พื้นที่ที่ไม่มีสัญญา ไม่มีหลักประกัน และ...ไม่มีใครรับผิดชอบคือช่องว่างที่เปิดทางให้ “คอร์รัปชัน” เกิดขึ้นได้แทบทุกระดับ
ตั้งแต่ส่วยรายวัน สินบนรายเดือน ไปจนถึงการฮั้วผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจกับนายทุน 💰
📊 แรงงานกว่าครึ่งของประเทศ (ประมาณ 20 ล้านคน หรือราว 51% ของกำลังแรงงานทั้งหมด)
อยู่นอกระบบตามข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2567)
ซึ่งหมายความว่า คนเหล่านี้อยู่นอกสายตาของรัฐ -ไม่มีประกันสังคม ไม่มีระบบภาษีที่ชัดเจน และไม่มีฐานข้อมูลรายได้ที่ตรวจสอบได้
ผลคือรัฐสูญเสียรายได้จากภาษีจำนวนมาก 💸
และที่สำคัญ... ข้อมูลที่หายไปคือ “ช่องโหว่” ที่เปิดทางให้การทุจริตแทรกซึมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอนุมัติใบอนุญาต, การจัดสรรงบ ไปจนถึง “การซื้อความเงียบ” จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
.
ยิ่งเศรษฐกิจอยู่ในเงามืดมากเท่าไหร่ “ต้นทุนใต้โต๊ะ” ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เพราะทุกอย่างต้องแลกกับ “ความอยู่รอด” แทนที่จะเป็น “ความเป็นธรรม”
และนี่คือสิ่งที่ ILO เคยเตือนว่า “เศรษฐกิจนอกระบบไม่เพียงสร้างความเหลื่อมล้ำ แต่ยังทำลายความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของประเทศ”
ในหลายพื้นที่ของไทย เราเห็นรูปแบบคอร์รัปชันที่ผูกกับเศรษฐกิจนอกระบบทุกวัน
– รถเข็นต้องจ่าย “ส่วยที่ทางเท้า” เพื่อให้ขายได้
– ร้านค้าตลาดต้อง “จ่ายค่าที่ซ้ำซ้อน” ให้หลายหน่วยงาน
– ธุรกิจเล็ก ๆ ต้อง “จ่ายใต้โต๊ะ” เพื่อขอใบอนุญาตดำเนินกิจการ
– ผู้ประกอบการรายย่อยบางรายต้องพึ่ง “เส้นสาย” เพื่อได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการรัฐ
📉 เมื่อแรงงานกว่า 51% อยู่นอกระบบ
ฐานภาษีของประเทศก็หดเล็กลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและหนี้นอกระบบกลับพุ่งสูงขึ้น
ข้อมูลของธนาคารโลกชี้ว่า ประเทศไทยสูญเสียรายได้ภาครัฐกว่า 5-7% ของ GDP ต่อปี จากภาษีที่เก็บไม่ได้จากกลุ่มแรงงานนอกระบบ
เศรษฐกิจนอกระบบจึงไม่ใช่แค่ “ปัญหาความยากจน” แต่มันคือ วงจรซ่อนเร้นของอำนาจและผลประโยชน์
เพราะเมื่อกฎหมายไม่เข้าถึง คนก็ต้องใช้ “ระบบอุปถัมภ์” แทน “ระบบยุติธรรม”
คำถามคือ…
เราจะปล่อยให้เศรษฐกิจนอกระบบเป็น “บ่อเกิดของคอร์รัปชัน” ต่อไปหรือไม่ ❓
หรือถึงเวลาที่เราต้อง “ดึงทุกอย่างเข้าสู่ระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริง”?
📍 เพราะถ้าเศรษฐกิจในเงามืดยังอยู่ เราก็ไม่มีวันชนะคอร์รัปชันได้เต็มรูปแบบ
คอร์รัปชันไม่ได้เกิดจาก “คนโกงไม่กี่คน” แต่มันเติบโตในสังคมที่ยอมให้ “ความไม่เท่าเทียม” เป็นเรื่องปกติ 🕳️
บทความโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
ช่วยกันเปลี่ยนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้ที่ACT
Ai https://actai.co/ 📱
แล้วแจ้งเบาะแสได้ที่LINE
@Corruptionwatch