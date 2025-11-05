ป.ป.ช. จับผู้ต้องหาคดีสนับสนุนเจ้าพนักงานทุจริตโครงการจัดทำธงเฉลิมพระเกียรติ หลังหลบหนีมาที่ขอนแก่น
วันนี้ (5 พ.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ทำการสืบสวนติดตามจับกุม นายสาธิต ป่าหญ้า ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ที่ จ.30/2568 ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 กระทำความผิดฐาน “ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในคดีที่ นายเรืองรัมย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ จังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก ทุจริตโครงการจ้างเหมาจัดทำธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ ปี 2559 จำนวน 80 ชุด ในราคาสูงเกินจริง เป็นจำนวนเงิน จำนวน 64,000 บาท ทำให้อบต.สะแกซำได้รับความเสียหาย โดยสาธิต
ผู้ถูกกล่าวหา ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ หน่วยงานของรัฐและได้สนับสนุนนายเรืองรัมย์ กับพวก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการทุจริตโครงการดังกล่าว
การสืบสวนทราบว่า นายสาธิต ผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวและได้เฝ้าคอย จนได้พบเห็นบุคคลคล้ายกับบุคคลตามหมายจับ จึงได้วางแผนการเข้าจับกุมและเมื่อพบเห็นชายลักษณะคล้ายนายสาธิต
บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัว และหมายจับดังกล่าวให้นายสาธิต ตรวจสอบ จากการสอบถามบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับฉบับนี้จริง และไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ
พร้อมควบคุมตัวนายสาธิต มาจัดทำบันทึกการจับกุม ที่สถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเพื่อนำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 3 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป