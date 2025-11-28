ภาคใต้น้ำลด!รฟท.เดินรถถึงปลายทาง เพิ่มอีก 4ขบวน

การรถไฟฯ เผยภาคใต้ระดับน้ำลดต่อเนื่องสามารถเดินรถถึงปลายทาง เพิ่มอีก 4ขบวนและปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทางเพิ่มอีก 1 ขบวน พร้อมเดินหน้าซ่อมทางช่วงสถานีบ้านต้นโดน– ชุมทางหาดใหญ่ ที่ถูกน้ำเซาะ ได้รับความเสียหาย
วันที่ 28 พ.ย. 2568 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมทางรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยล่าสุด สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา สามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบสภาพทาง ซ่อมแซมจุดดินสไลด์ และเสริมความแข็งแรงของทางรถไฟจนกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้แล้ว จึงสามารถเปิดให้บริการเดินรถช่วงห้วยยอด - ตรัง และช่วงชุมทางทุ่งสง - พัทลุงได้ตามปกติ ส่งผลให้มีการเปิดเดินรถตามปกติและปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง ดังนี้
- ขบวนรถที่เปิดเดินรถตามปกติ จำนวน 4 ขบวน
1. ขบวนรถด่วนที่ 83/84 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ขบวนรถด่วนที่ 83 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ขบวนรถด่วนที่ 84 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568
2. ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ขบวนรถเร็วที่ 167 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ขบวนรถเร็วที่ 168 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568
- ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทางเพิ่มเติม จำนวน 1 ขบวน
1. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็นเส้นทาง กรุงเทพอภิวัฒน์ - พัทลุง –กรุงเทพอภิวัฒน์ ขบวนรถเร็วที่ 169 จะออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ขบวนรถเร็วที่ 170 จะออกจากสถานีพัทลุง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2568
อย่างไรก็ตาม ในเส้นทางชุมทางหาดใหญ่แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลง แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทาง พบว่า ช่วงสถานีบ้านต้นโดน– ชุมทางหาดใหญ่ ได้รับความเสียหายหลายจุด อาทิ คันทางรถไฟถูกน้ำกัดเซาะจนขาด หินโรยทางสูญหายจำนวนมาก อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและส่วนประกอบต่าง ๆชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยสูงสุด