“กันจอมพลัง” เรียกร้องหน่วยงานเร่งแจกอาหาร-น้ำ ผู้ประสบภัย หลังอดมานาน 6 วัน

“กันจอมพลัง ช่วยสู้” เผยสถานการณ์ "น้ำท่วมหาดใหญ่" เริ่มลดลงแล้ว เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจกอาหาร-น้ำ ให้ผู้ประสบภัยตามชุมชนหลังชาวบ้านอดมานาน 6 วัน
อัปเดตสถานการณ์ "น้ำท่วมหาดใหญ่" จ.สงขลาล่าสุดที่บริเวณเขต 8 ใกล้ตลาดตันหยง ระดับน้ำลดลง รถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว
ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ย.) เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” โพสต์เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจกอาหารให้ผู้ประสบภัย โดยระบุข้อความว่า “ตอนนี้ที่หาดใหญ่น้ำเริ่มลดแล้วรถและเรือเล็กเข้าได้หมดแล้วถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เช้านี้ผมจะรีบเอารถที่ขวางทางออกแล้วรีบนำอาหารน้ำกระจายเข้าไปตามชุมชนตามจุดที่ท่านไม่ได้เข้าไปช่วยแบบด่วนที่สุดชาวบ้านอดมา 6 วันแล้วครับ“