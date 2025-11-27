“เปิ้ล นาคร เผยภาพสะเทือนใจกลางน้ำท่วม พบ 5 ร่างลอยในบ้าน – ชี้เป็นเหตุการณ์เกินกำลัง ชาวเน็ตร่วมอาลัย”

เปิ้ล นาคร ศิลาชัย หนึ่งในจิตอาสากู้ภัย โพสต์เล่าประสบการณ์สุดสะเทือนใจระหว่างปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วม ระบุพบผู้เสียชีวิตหลายรายในบ้านหลังหนึ่งจนไม่สามารถนำออกมาได้ พร้อมเผยภาพข้อความสะเทือนใจ “1 ขาโผล่ออกจากหลังคาปริ่มน้ำ” ด้านประชาชนแห่แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจจำนวนมาก
วันนี้ (27 พ.ย.) การช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง ทีมงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ก็พากันเข้าช่วยเหลือเต็มความสามารถ
โดยเมื่อเวลา 03.42 น. เปิ้ล นาคร ศิลาชัย หนึ่งในจิตอาสากู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม ได้โพสต์ภาพข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Ple Nakorn ระบุว่า "5 ร่างลอยอยู่ในบ้าน เกินกำลังที่จะเอาออกมาได้... 1 ขาโผล่ออกมาจากหลังคาที่ปริ่มน้ำ..." ตี 2.51 น. กลับจากลงพื้นที่ ถึงที่พักแล้ว ขอนอนก่อนนะ พรุ่งนี้มีเรื่องมากมายจะเล่าให้ฟัง
ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวน และรู้สึกหดหู่กับข่าวความสูญเสีย