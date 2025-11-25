“เม พรีมายา” น้ำตาไหล สะเทือนใจข่าวน้ำท่วมหาดใหญ่ ส่งเจ็ตสกีไปช่วย 2 ลำ ลั่นทนไม่ไหวจริงๆ เห็นคลิป “เปิ้ล นาคร”

“เม พรีมายา” น้ำตาไหล ติดตามข่าวน้ำท่วมหาดใหญ่ ส่งเจ็ตสกีไปช่วย 2 ลำ ลั่นทนไม่ไหวจริงๆ คลิป “เปิ้ล นาคร” คนรอความช่วยเหลือเยอะมากๆ เผยบ้านญาติก็ท่วม ยังออกมาไม่ได้ ปรับไลฟ์ให้เหมาะสมแล้ว หยุดรับงานเพราะท้องแก่ ส่วน “น้องโมเน่” มีผู้จัดการเข้ามาช่วยเหลือ ดูงานที่เหมาะสม กำลังจะมีพรีเซ็นเตอร์
ทุกภาคส่วนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยหลายจังหวัดที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ “หาดใหญ่” จ.สงขลา ซึ่งเจอระดับน้ำที่สูง และน้ำไหลแรง ยากต่อการเข้าช่วยเหลือ ทำให้เกิดภาพหดหู่ มีผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ถึงขั้นทำคนในวงการอย่าง “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” กลั้นน้ำตาไม่อยู่
ด้าน “เม พรีมายา” ก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ โดยประกาศมอบเจ็ตสกี 2 ลำที่อยู่ที่จ.ระยอง ให้ทีมงานจิตอาสานำไปช่วยเหลือพี่น้องทางใต้ ค่าลาก ค่าน้ำมัน เมและสามี ยินดีสนับสนุนให้ทั้งหมด
ล่าสุดเจอตัวเม แซ็ก และลูกๆ “น้องโซล-น้องโมเน่” ที่มาร่วมงานก้าวสู่ 10 ปี อีจัน WIN BIG TOGETHER “พลังแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เม พรีมายา ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
เม : “จริงๆ ก็ได้สมทบทุนไปทางพี่บุ๋ม (ปนัดดา วงศ์ผู้ดี) ในฐานะคนใต้คนหนึ่ง ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะ ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัย แล้วก็เร็วที่สุดค่ะ เมื่อคืนก็มีโอกาสสมทบทุนไป แล้วถ้าสามารถช่วยในส่วนใดได้ไม่มากก็น้อย ทางบ้านเราก็ยินดีค่ะ เพราะว่าเข้าใจดีกับทุกๆ การสูญเสีย เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทุกชีวิตมีค่า เราได้ติดตามข่าวก็น้ำตาไหลเหมือนกันค่ะ
เราให้เจ็ตสกีไปช่วยด้วย พอดีที่บ้านมีจอดอยู่ 2 ลำ ตอนนี้ทางทีมงานไทยรัฐระยองก็ติดต่อมาแล้ว เราก็โอเคช่วยซัปพอร์ต ก็สนับสนุนไปในส่วนนั้น จริงๆ บ้านญาติๆ เราก็ท่วมค่ะ คนยังออกไม่ได้เหมือนกัน จริงๆ ใต้น้ำท่วมกันตลอดอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้มันใหญ่จริงๆ”
อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเต็มที่ ยอมรับทนไม่ไหวเห็นคลิป “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย”
เม : “จริงๆ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน ก็อยากให้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เท่าที่ทุกคนทำได้ค่ะ อย่างตัวเราเป็นภาคเอกชนที่ทำได้เร็วกว่า เราก็ช่วยไปในส่วนที่เราพอจะทำได้ค่ะ ทางเราก็เต็มที่ค่ะ พอเห็นข่าวคนแก่ เด็ก หรือว่าสัตว์ มันก็น้ำตาไหล ดูคลิปพี่เปิ้ล นาคร คือน้ำตาไหลเลย เพราะคนมันเยอะจริงๆ เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาก็อยากจะช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเขาก็ต้องการกำลังใจ ครอบครัวเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ขอให้ทุกอย่างกลับมาปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ”
ปรับไลฟ์ให้เหมาะสม หยุดรับงานเพราะท้องแก่ แต่ในส่วนลูกๆ มีผู้จัดการเข้ามาช่วยแล้ว
เม : “ก็ปรับให้มันเหมาะสมค่ะ ไม่ได้ปรับขึ้นหรือปรับลง ระหว่างไลฟ์ก็จะมีลูกๆ เดินผ่านกล้องไปมา คือเราเป็นแม่ค้ามีลูกเนาะ (หัวเราะ) เดี๋ยวลูกจะออกมาอีกคนหนึ่ง ก็คงจะได้เห็นบรรยากาศ เราก็ต้องทำงานไป เลี้ยงลูกไป จริงๆ เราอยู่นอกวงการไลฟ์ เป็นคนธรรมดาทำธุรกิจ แต่เดือนนี้เราเห็นโอกาส คือมันเป็นกระแสขึ้นมาทำสนุกๆ เราก็ร่วมแจม แต่ไม่ได้พร้อมที่จะเอาดีทางด้านนี้หรอกค่ะ เดี๋ยวจะคลอดด้วย ก็น่าจะน้อยลง คือยังไลฟ์เหมือนเดิมแต่คงไม่ได้ไลฟ์ของคนอื่น อันนี้ทำแบบสนุกๆ อยู่ในวงการมาหลายปี ก็ไม่เคยจับแบรนด์อื่นเลย อันนี้เป็นครั้งแรก
ในส่วนตัวของตัวเราหยุดรับงานแล้ว เพราะว่าท้องแก่ แต่ในส่วนของลูกเขาอาจจะเพิ่งเริ่มต้น เพราะเขาเพิ่งจะ 2 ขวบ เป็นวัยที่กำลังสื่อสารได้ และอาจจะเป็นวัยที่พร้อมรับงานลูกค้าค่ะ น้องมีผู้จัดการเข้ามาช่วยแล้ว คือด้วยความที่แม่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงขนาดนั้น ก็ไม่เชี่ยวชาญในการที่จะดีลงานกับลูกค้า คือโมเน่เขาก็มีความถนัดในส่วนของหน้ากล้อง คิดว่าเขาน่าจะไปได้ เราเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ซัปพอร์ตไป ก็เลยหาผู้รู้ว่าช่วยรับงานให้น้องค่ะ ก็อยากให้มั่นใจว่าจะเป็นงานที่ตรงกับน้อง เพราะเดี๋ยวก็จะมีพรีเซ็นเตอร์ด้วย เป็นแพ็ก โซล-โมเน่ แต่จะไม่บอกลูกค้าว่าใครจะพูด ขึ้นอยู่กับเขา อยู่ที่ความพร้อมของลูก
ส่วนที่มองว่าน้องโซลดูเขินกับการเข้ามาอยู่หน้ากล้อง จริงๆ น้องโซลเขาน่าจะใช้เวลาในการเรียนรู้ พอเขาเห็นว่าเราทำตรงนี้ เขาก็ปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับเราด้วย ก็เป็นความน่ารักของเขา บางทีก็เปิดกล้องเอง แล้วก็ทำเลียนแบบแม่กับพี่ เหมือนทุกคนก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่บ้านเราเป็นอยู่ค่ะ”
ไม่คาดหวังลูกๆ ต้องเข้าวงการ เลี้ยงแบบบ้านๆ ง่ายๆ
เม : “ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้น คือวัยนี้เขา 2 ขวบ เขาก็ทำได้ประมาณหนึ่ง เดี๋ยวพอ 3 ขวบ เริ่มวีน เริ่มโวยวายเป็นวัยทอง มันก็อาจจะต้องปรับไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตัวเราไม่ได้ไปกำหนด ก็เลี้ยงกันแบบบ้านๆ ง่ายๆ มากๆ เราไม่ได้คาดหวัง และไม่ได้พร้อมที่จะให้ไปอยู่ตรงนั้น เพราะเราก็มีธุรกิจ แล้วเราลูก 3 คิดว่าไม่น่าจะไหวในเรื่องของเวลา แต่อนาคตก็ต้องรอดู ท้ายที่สุดถ้าหากว่าเขาชอบ ก็คงจะต้องสนับสนุนไป โมเน่ชอบทำงานไหมคะ”
โมเน่ : “หนูชอบ ชอบทำงาน”
เม : “มีความสุขไหมคะ”
โมเน่ : “มีความสุข”
เม : “แม่บังคับไหมคะ”
โมเน่ : “แม่ไม่บังคับ”
เม : “วันนี้เหนื่อยไหมคะ”
โมเน่ : “ไม่เหนื่อย เหนื่อยนิดเดียว”