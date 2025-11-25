หดหู่มาก “เปิ้ล นาคร” หลั่งน้ำตา เกินกำลังผมแล้ว! ผู้ประสบภัยขอความช่วยเหลือระงม (คลิป)

เป็นภาพหดหู่ไม่น้อย สำหรับการเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ ที่กำลังเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ แม้แต่ “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ที่ลงไปช่วยเหลือ ถึงกับทนไม่ไหว หลังเจ็ตสกีเสีย ติดอยู่บนหลังคา ล่าสุดมีทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งระหว่างทาง มีคนตะโกนขอความช่วยเหลือระงม จนทำให้เปิ้ลถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา โดยเปิ้ลเผยในคลิปว่าตอนนี้กำลังเราไม่พอ เราไม่รู้จะช่วยใครได้แล้ว คนเยอะมากต้องการออกจากบ้าน (ร้องไห้) ทุกคนกำลังจะตายหมดแล้ว เหxxx
ซึ่งในไอจี จูน กษมา ศิลาชัย เผยให้เห็นบรรยากาศในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า "วินาทีที่พี่ๆ ตำรวจและพี่ๆ ทหารไปช่วยพี่เปิ้ลออกมาได้ เมื่อสักครู่นี้ สถานการณ์ตอนนี้น่าสงสาร หดหู่มาก ทางทีมพี่เปิ้ลจะรีบนำทีมงานกลับไปรับพี่ๆ นะคะ รอก่อนนะคะ กลับไปรับพี่ๆแน่นอน อาหารโรงครัวแม่จูนก็กำลังทำกันแบบไม่ได้พัก ส่งออกทุกมื้อ ทำอาหารให้เต็มที่สุดๆ รอพรุ่งนี้นะคะ นาครกับทีมกลับไปวางแผนกันใหม่นะคะ #น้ำท่วมหาดใหญ่"
ขณะที่เปิ้ล นาคร ได้โพสต์ว่าหนักที่สุดในรอบ 14 ปี ตั้งแต่ช่วยน้ำท่วมมา พร้อมฝากไปถึงรัฐบาล ตอนนี้เกินกำลังตนแล้ว