เปิดคลังแสง "ไฮโซลูกนัท" (คลิป)

เป็นหนึ่งในขวัญใจของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า 3 นิ้วสำหรับ "ไฮโซลูกนัท" หรือนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ลูกชายคนโตของนายกิตติ ธนากิจอำนวย มหาเศรษฐีหมื่นล้านอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย อดีตผู้บริหารบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)
หลังก่อนหน้าเจ้าตัวที่เรียกตนเองว่า "สลิ่มกลับใจ" ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงเดือนสิงหาคมปี 2564 ก่อนได้รับบาดเจ็บและมีรายงานว่าต้องสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้าง ซึ่งหลังจากนั้นมาชื่อของเขาก็ไม่ค่อยจะปรากฏเป็นข่าวสักเท่าไหร่
อย่างไรก็ตาม หากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของ "ไฮโซลูกนัท" ที่ mr_tanatt ก็จะพบว่าในช่วงหลังนั้นเจ้าตัวได้หันมาสนใจในการยิงปืน มีการโพสต์ภาพและคลิปฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ ที่สำคัญเจ้าตัวยังได้โพสต์อวดอาวุธปืนที่มีการสะสมไว้เป็นจำนวนมากอีกต่างหาก