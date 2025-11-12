xs
xsm
sm
md
lg

“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากยืดเยื้อมานานหลายปี ล่าสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษาในคดีที่ “นายเกษม ณรงค์เดช” เป็นโจทก์ฟ้อง “คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา” ภรรยา พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ “นายณพ ณรงค์เดช” ลูกชาย และ “นายสุทัศน์ จิรจรัสพร” เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอม ปลอมลายเซ็นของนายเกษม เพื่อดำเนินการโอนหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด (WEH) ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้อง จึงสั่งจำคุกคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และนายณพ ณรงค์เดช คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา จำเลยทั้งสองได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป โดยตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท
 
หลังทราบผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ “กรณ์ ณรงค์เดช” ลูกชายคนเล็ก ซึ่งอยู่เคียงข้างคุณพ่อมาตลอด ได้โพสต์คลิปกอดคุณพ่อทั้งน้ำตา บอกเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

“ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการได้สู้เพื่อพ่อ
 
ทุกหยดน้ำตาและความเหนื่อยไม่สูญเปล่าเลย ขอบคุณคุณพ่อ…ที่อดทน ยืนหยัด และเป็นแรงใจให้เสมอ รักที่สุดหมดหัวใจและภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ ❤️ เชื่อว่าคุณแม่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเราอยู่จากบนสวรรค์

แล้ววันนี้ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินแล้วว่าคุณพ่อโดนใช้เอกสารลายเซ็นปลอมในการโอนหุ้นไปยังชื่อคนอื่นจริง ขอบคุณความยุติธรรมที่มีจริง 🙏🏼”













“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)
“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)
“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)
“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)
“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น