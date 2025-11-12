“กรณ์ ณรงค์เดช” หลั่งน้ำตาลูกผู้ชาย สู้เต็มที่เพื่อพ่อเกษม จนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ทุกหยดน้ำตาไม่สูญเปล่า (คลิป)

หลังจากยืดเยื้อมานานหลายปี ล่าสุดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษาในคดีที่ “นายเกษม ณรงค์เดช” เป็นโจทก์ฟ้อง “คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา” ภรรยา พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ “นายณพ ณรงค์เดช” ลูกชาย และ “นายสุทัศน์ จิรจรัสพร” เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอม ปลอมลายเซ็นของนายเกษม เพื่อดำเนินการโอนหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด (WEH) ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้อง จึงสั่งจำคุกคุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และนายณพ ณรงค์เดช คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา จำเลยทั้งสองได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป โดยตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท
หลังทราบผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ “กรณ์ ณรงค์เดช” ลูกชายคนเล็ก ซึ่งอยู่เคียงข้างคุณพ่อมาตลอด ได้โพสต์คลิปกอดคุณพ่อทั้งน้ำตา บอกเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
“ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการได้สู้เพื่อพ่อ
ทุกหยดน้ำตาและความเหนื่อยไม่สูญเปล่าเลย ขอบคุณคุณพ่อ…ที่อดทน ยืนหยัด และเป็นแรงใจให้เสมอ รักที่สุดหมดหัวใจและภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ ❤️ เชื่อว่าคุณแม่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเราอยู่จากบนสวรรค์
แล้ววันนี้ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินแล้วว่าคุณพ่อโดนใช้เอกสารลายเซ็นปลอมในการโอนหุ้นไปยังชื่อคนอื่นจริง ขอบคุณความยุติธรรมที่มีจริง 🙏🏼”