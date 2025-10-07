"ชีฟส์" ขำไม่ออก "ลอว์เรนซ์" สะดุดล้ม วิ่งทัชดาวน์ตัดสินเกม

แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส เอาชนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ รองแชมป์เก่า แบบเหลือเชื่อ 31-28 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามเอเวอร์แบงค์ สเตเดียม วันอังคารที่ 7 ตุลาคม ตามเวลาไทย
เทรเวอร์ ลอว์เรนซ์ ควอเตอร์แบ็ก สะดุดล้ม แล้วลุกขึ้นถือบอลวิ่งทัชดาวน์ 1 หลา เหลือเวลา 23 วินาที เปลี่ยนการเล่นผิดพลาดแบบน่าขำเป็นสกอร์อันล้ำค่า หยุดสถิติ จากัวร์ส แพ้ ชีฟส์ (ชนะ 2 แพ้ 3) 8 เกมรวดแบบเฮด-ทู-เฮด
เกมนี้ ลอว์เรนซ์ ขว้างคอมพลีต 18 จาก 25 ครั้ง ระยะ 221 หลา วิ่งเอง 2 ทัชดาวน์ และขว้างอีก 1 ทัชดาวน์ ลบล้างสถิติเสีย 2 เทิร์นโอเวอร์
ลอว์เรนซ์ แผลงฤทธิ์สภาวะคับขันแก่ จากัวร์ส (ชนะ 4 แพ้ 1) โดยขว้างให้ ไบรอัน โธมัส จูเนียร์ ระยะ 33 หลา ไดรฟ์การบุกแซงนำ และขว้างอีก 1 บิ๊กเพลย์ให้ ดีอามี บราวน์ และ ชามาร์รี คอนเนอร์ เซฟตี ชีฟส์ เสียโทษรบกวนปีกเพลย์ต่อมา นำไปสู่การสะดุดและทำทัชดาวน์ตัดสินของ ลอว์เรนซ์
ด้าน แพทริค มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้าง 2 ทัชดาวน์ และ คารีม ฮันท์ รันนิงแบ็ก วิ่งอีก 2 สกอร์ แต่ แคนซัส ซิตี เสียสถิติชนะ 23 เกมรวด หลังขึ้นนำอย่างน้อย 14 แต้ม หลังนำ 14-0 ตั้งแต่ต้นเกม รวม 1 สกอร์จาก ลอว์เรนซ์ เสียฟัมเบิลตรงโกลไลน์
จากัวร์ส พลิกนำ 21-14 ควอเตอร์ 3 และ 24-21 ควอเตอร์ 4 ก่อน มาโฮมส์ ปลุก ชีฟส์ คัมแบ็ก
เดวิน ลอยด์ ไลน์แบ็คเกอร์ จากัวร์ส วิ่งย้อนอินเทอร์เซ็ปต์ 99 หลาทัชดาวน์ควอเตอร์ 3 เป็นสถิติ พิค-ซิกซ์ (pick-6) ระยะไกลสุดของประวัติศ่าสตร์ NFL เฉพาะตำแหน่งไลน์แบ็คเกอร์