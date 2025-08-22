“เมย์ วาสนา” นาทีได้สร้อย 7 ล้าน ของรัก 3 ชิ้นสุดท้ายกลับคืนสู่อ้อมอก ฝากประโยคเด็ดถึง “ดิว” (คลิป)

หลังจากรอคอยกันมานานกว่า 6 เดือน ล่าสุดวันนี้ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ก็สิ้นสุดการรอคอย ได้ของรัก 3 ชิ้นสุดท้ายที่ให้ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ยืมไปแก้ไขปัญหาส่วนตัวกลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเมย์ ได้เผยให้เห็นวินาทีสุดดีใจ โดยเฉพาะสร้อยบูการี ราคา 7 ล้านที่เมย์รีบนำมาเปิดดูทันที โดยในคลิปเมย์เผยว่าจะไม่ให้ใครยืมแล้ว พร้อมเขียนข้อความฝากถึงดิวเอาไว้ว่า
“ต่อให้เรื่องยาก เรื่องยาว เราก็เลือก ‘จบให้สวย’ ได้ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เมย์ กว่า 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานสำหรับเมย์ ถึงวันนี้ #โล่งใจค่ะ
วันนี้เมย์ได้รับทรัพย์สิน 3 ชิ้นสุดท้าย (สร้อย Bvlgari และกระเป๋า) คืนครบถ้วนแล้ว ถอนฟ้อง เรียบร้อย รายละเอียด (มีโอกาส จะชี้แจงให้ฟังค่า) เพราะมีการทำสัญญา จ่ายหนี้ส่วนนึง
ขอใช้พื้นที่นี้ ขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณที่หลายคนต้องเหนื่อย ต้องเครียด และขอบคุณอีกครั้งกับทุกกำลังใจที่ส่งมา จากทุกช่องทาง ทุกกำลังใจ ทุกความช่วยเหลือ มีคุณค่าสำหรับเมย์จริงๆ ยังยืนยัน ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีความติดใจใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าทุกคนตกลงกันได้ รับผิดชอบตามหน้าที่ของตน #ทุกอย่างก็จบค่ะ
สำหรับดิว #เมย์เข้าใจ และขอส่งกำลังใจให้เริ่มต้นใหม่อย่างเข้มแข็ง รับผิดชอบชีวิต ดูแลครอบครัว และกลับมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองและสังคมได้อีกครั้ง ทุกคนล้มได้ แต่ที่สำคัญคือการลุกขึ้นอย่างมีวุฒิภาวะ #ล้มแล้วต้องเติบโต
เช่นกัน เมย์เองก็เติบโตขึ้นจากเรื่องนี้ บทเรียนเตือนใจตน
- #ความไว้ใจต้องมีกรอบ | ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักฐานรับ–ส่ง และเส้นตายที่ชัดเจน
- แยกให้ขาด เพื่อนกับปัญหา | แก้ที่ข้อเท็จจริง ไม่เติมไฟด้วยอารมณ์ หรือความสัมพันธ์
- #ใจดีได้ แต่อย่าประมาท | ไม่ติดใจ ให้อภัยได้ แต่ต้องระวังไม่ให้ซ้ำรอยในวันข้างหน้า
สุดท้ายนี้ เมย์ขอนะคะ #งดคอมเมนต์เชิงลบ ทุกคนบอบช้ำมากพอแล้ว ไม่ได้โลกสวย แค่ต้องก้าวไปต่อ #ให้พื้นที่กันและกันได้เติบโตนะคะ
#ปล่อยวางแล้วก้าวต่อ #เรียนรู้และเติบโต #ให้อภัยอย่างมีวุฒิภาวะ #เตือนตัวเตือนใจ #ไม่ซ้ำรอยเดิม #MoveForward”