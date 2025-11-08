แรงมาก! “น้ำ พัชรพร” ประกาศเลิกผัวฝรั่งแล้ว นอกใจไม่เจ็บเท่าเอาเชื้อหนองในเทียมมาติด รู้เพราะกีเหม็น! (คลิป)

ทำเอาเอฟซี “น้ำ พัชรพร จันทร์ประดิษฐ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 ถึงขั้นช็อกอยู่ไม่น้อย หลังจากเจ้าตัวออกมาอัดคลิปผ่านอินสตาแกรมเผยว่า ตอนนี้ได้เลิกรากับสามีฝรั่งแล้ว เหตุสามีฝรั่งนอกใจไปมีซัมติงกับเด็กอายุ 20 กว่าๆ เรื่องนอกใจยังไม่เจ็บเท่าเอาเชื้อโรคมาติด ทำกีเหม็น ต้องไปหาหมอรักษา ตอนนี้หายแล้ว แต่ละคำเดือดแตกไม่น้อย
“เลิกกับผัวที่แต่งงาน 2 ปีแล้วค่ะ ตอนนี้ไม่มีแหวนแล้ว เลิกเพราะมันนอกใจค่ะ แต่ไม่ใช่ประเด็น การนอกใจไม่ได้ทำให้น้ำเสียใจอะไรมาก เราเชื่อเรื่องความรักวันนึงก็อาจน้อยลงถึงไม่มี ไม่ค่อยเชื่อเรื่องจะทำให้รักกันจนวันตาย กูร้องประมาณครึ่งชม.
แต่ที่ทำให้กูเจ็บหนักคือเอาเชื้อโรคมาติด หxx กู ทำให้กูมีคำถามกับหxxตัวเอง ว่าหxxกูเป็นอะไร ทำไมหxxกูเหม็นตอนอายุ 30 กูเครียดเรื่องหxxมาก ประเด็นคือ นอกใจไปเอากับสาว ตอนนี้คิดว่าคบกันแล้ว เป็นเด็ก 20 กว่า กูฝากถามมึงหน่อยนะ พ่อแม่ไม่ได้สอนว่าต้องใส่ถุงยางเหรอ ถ้าไปเอาผัวคนอื่น โรงเรียนสอนไหม หรือพ่อไม่ได้สอน อีห่x ติดเชื้อเป็นเชื้อหนองในเทียม แต่กูรักษาหายแล้ว ถ้ากูหxxไม่เหม็นคงไม่ต้องตั้งคำถามตัวเอง แต่ช่างมันเถอะ ความลับไม่มีในโลก ขอบคุณเพื่อนๆ มากๆ ส่งมาหากู
ถ้าอดีตผัวกูจะชอบ ดังนั้นแล้วฟังพี่นะ อดีตมันมีมาเยอะ ตอนมันชอบมึงอยู่ มึงโกยให้เยอะที่สุด มึงอย่าซื้อทองเป็นเส้น มึงซื้อทองเป็นแท่ง ขอเงิน การพาไปเที่ยวไม่ได้ช่วย แต่ที่ชอบคือมึงเอาเสร็จเหรอ กูไม่เสร็จเลย กูไม่เสร็จมาหลายปีแล้ว น่าเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ความสัมพันธ์กูไปไม่รอด กูไม่เอาเลย กูไปเช็กฮอร์โมนมากูปกติตั้งแต่คบกับมัน แต่เชื่อไหม หน้าตาหุ่น มีผล รู้งี้กูเลิกมานานแล้ว ไม่อยากด่าว่ากะxรี่ แต่พฤติกรรมหนูต่ำกว่ากะxรี่นะลูก กะxรี่ไม่แย่งของใคร กะxรี่เป็นหน้าที่การงาน จ่ายเงินก็จบ แต่มึงต่ำที่รับได้ ต่ำที่ฟอลโลวก์กู แล้วอันฟอลโลว์กู ต่ำ ไม่มีศักดิ์ศรีคือจบแล้วนะผู้หญิง ชีวิตมึงจบแล้ว ไม่มีศักดิ์ศรี หxx มึง ใช้ได้ แต่ หxx ไม่ได้ตึงไปตลอด โกยเงินให้ได้เยอะๆ นะ มึงลองไปเสิร์จประวัติข้างหลังมันได้เลย แล้วไม่ต้องพยายามส่งอะไรมา ว่าเดี๋ยวกูจัดการมึงแน่ ประเทศกูคนไทยใหญ่ ไม่ใช่ฝรั่ง”
นอกจากนี้ น้ำยังเผยอีกว่า “ยังไม่จบ แล้วเป็นผู้หญิง ไม่อยากด่าผู้ชายทุกคนเหี้x ผู้ชายดีเยอะ แต่กูแค่ดวงเหี้x เสียเวลากับคนเหี้xแค่นั้นเอง ดังนั้นแล้วผู้หญิงต้องทำงานนะคะ มีเงินในประเป๋าตัวเองย่อมดีกว่าเสมอ ต่อให้ผัวรักยังไง ก็ต้องทำงานมีเงินในกระเป๋า หรือขอมันเยอะๆ ส่วนฉันเตรียมตัว เตรียมร่างเพื่อรอผัวคนถัดไป
กูรู้ว่ามึงดูคนอยู่ คนก่อนหน้ามึงจะมาคบกู ก็ทรงเดียวกันเลย อีกะxรี่ หxxติดโรค กับกบไม่มีผม เหมาะกัน have fun นะคะ
(เผยภาพผลตรวจ) น้องโดๆ ไม่ได้ตอแหล ไปตรวจโรคมาค่ะ มึงปล่อยให้หxxมึงเหม็นได้ยังไง กูถามหน่อย มึงทนหxxเหม็นเปรี้ยวได้ยังไง เป็นหนองในเทียม มึงไปหายามาเลยนะ อีดxก กะxรี่หxxเหม็นไม่ได้นะ มึงยังเด็กอยู่ การที่มันซื้อทองให้ นิดเดียว มันซื้อทองให้มึงกี่บาท 6 หมื่น กูให้มันซื้อรองเท้าแพงกว่า อย่านะหนู เชื่อพี่ พี่โง่ที่ไม่ได้เอาเยอะ รักกินไม่ได้ ยิ่งแก่สภาพกบไม่มีผม มึงเชื่อกู หลอกได้เลย หxxยังแน่นได้ แต่ใช้ไปนานๆ หxxก็หลวม มีเงินรีแพร์ไหม อาจไม่มี ก่อนหน้านี้ สภาพเดียวกับมึงเลย อดีตกูไม่เคยป่นปี้ ไม่เคยเป็นกะxรี่ การศึกษากูก็มี เรียนจบยังมึง ขอให้คบกันได้นานๆ แต่มึงทนหxxเหม็นได้ยังไงไปซื้อไปยากินนะ ตอนนี้กูกินยา หxxกูดีแล้วนะตอนนี้”