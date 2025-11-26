ใจสลาย!! เรือกู้ภัยสู้กระแสน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่ไหวพลิกคว่ำ เด็กน้อยหลุดจากมือแม่ จมหายต่อหน้า

สพฉ.เผยเหตุการณ์สุดเศร้า ครอบครัวหนึ่งประสบภัยกลางกระแสน้ำเชี่ยวขณะนั่งเรือกู้ภัย สู้กระแสน้ำไม่ไหวเกิดพลิกคว่ำเป็นเหตุให้ "เด็กน้อย" หลุดจากมือแม่และเสื้อชูชีพ จมหายไปต่อหน้า
วันนี้ (26 พ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “การันต์ ศรีวัฒนบูรพา“ ผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดเศร้าของครอบครัวหนึ่งประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ขณะนำออกจากจุดน้ำเชี่ยว สู้กระแสน้ำไม่ไหว เด็กน้อยหลุดจากมือแม่
โดยผู้โพสต์ระบุว่า "ในเมืองหาดใหญ่ น้ำบางจุดไหลเชี่ยวและแรงมาก เมื่อวานนี้มีทีมเรือกู้ภัยพาครอบครัวหนึ่งออกมาตอนค่ำแล้ว ปรากฏว่าเรือสู้กระแสน้ำไม่ไหว พลิกคว่ำ เด็กน้อยตัวเล็กหลุดออกจากมือแม่ หลุดออกจากเสื้อชูชีพ จมหายไปต่อหน้า"