"เต็มใจมาช่วยไหม!" ชาวบ้านเดือด โวยกู้ภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ มัวแต่ถ่ายรูป อ้างน้ำมันหมด

คลิปว่อนโซเชียลฯ ชาวบ้านตะโกนต่อว่าทีมกู้ภัย “เต็มใจช่วยไหม” มัวแต่รวมกลุ่มถ่ายภาพ อ้างน้ำมันเรือหมด ทั้งที่ชาวบ้านเสนอช่วยจัดหาน้ำมัน สะท้อนความไม่พอใจการทำงานล่าช้าท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมหนัก
วันนี้ (26 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปในเหตุอุทกภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยภายในคลิปจะเห็นเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยยืนเป็นกลุ่มหลายราย อยู่ใกล้ๆเรือลำหนึง โดยมีชาวบ้านที่ยืนมอง และตะโกนต่อว่า บอกทีมกู้ภัยกลุ่มนี้ยืนอยู่บริเวณนี้นานแล้ว โดยไม่เอาเรือออกไปช่วยผู้ประสบเหตุ มีแต่การถ่ายภาพ พอถามว่าทำไมไม่เอาเรือออกช่วย กู้ภัยแจ้งว่าน้ำมันเรือหมด
ด้านชาวบ้านได้เสนอน้ำมันให้เติมเรือเนื่องจากยังมีผู้ประสบเหตุรอความช่วยเหลืออีกมาก จนมีหญิงรายหนึ่งได้ตะโกนถามกู้ภัย “เต็มใจมาช่วยไหม” เพราะตนเองทั้งกลุ่มทีมกู้ภัยดังกล่าว ทำเพียงแค่ถ่ายรูป โดยทีผู้ถ่ายคลิปอีกรายได้พูดว่าเห็นด้วยกับหญิงรายดังกล่าว