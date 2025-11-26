“สุรศักดิ์” รัฐมนตรีกระทรวง อว. นำคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ และนำความช่วยเหลือจาก อว. บรรเทาสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหาร อว. ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวง อว.,ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว.และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่หาดใหญ่ติดตามสถานการณ์ และนำความช่วยเหลือจาก อว. ร่วมบรรเทาสถานการณ์ผู้ประสบอุทกภัย ณ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ จ.สงขลา