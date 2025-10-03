นายกฯ เผยเตรียมเงินเยียวยาผลกระทบชายแดนพร้อมแล้ว แย้มอาจสร้างรั้วบางจุด ไม่ตลอดแนวพรมแดน

“อนุทิน” ชี้ เงินเยียวยา ปชช.เหตุความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา เตรียมพร้อมแล้ว ไม่ใช่ลงพื้นที่ค่อยจ่าย เผยอาจสร้างรั้วเป็นบางจุด ไม่ตลอดแนวพรมแดน ยันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม
วันนี้ (3 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จะเร่งรัดเงินเยียวยาช่วยผู้ประสบเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา หรือไม่ ว่า เร่งอยู่แล้ว เงินอนุมัติช่วยเหลือชายแดน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บอกแล้วว่าเตรียมกันงบไว้แล้ว ไม่ใช่ว่าลงไปวันนี้ถึงจ่าย แต่เตรียมการจ่ายไว้อยู่แล้ว ซึ่งวันนี้ที่ตนลงไปพื้นที่จะดูเรื่องของสถานการณ์ เพื่อนำมาคิดและวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะได้เห็นสภาพหน้างานว่าเป็นอย่างไร รวมถึงเรื่องการสร้างรั้ว ที่ได้มีการอนุมัติหลักการไปแล้ว ซึ่งจะต้องไปดูว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน ตรงไหนที่ควรมีรั้ว และตรงไหนที่ไม่ควรมีรั้ว มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีรั้วตลอดแนวพรมแดน ซึ่งไม่ใช่ขนาดนั้น
ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความไม่สงบไทย-กัมพูชา จนนำมาสู่การฆ่าตัวตาย นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวเรามาตีความในส่วนนั้นดู เราพยามจะให้เข้าเกณฑ์ ผลจากความเครียดของภัยสงคราม ซึ่งน่าจะไม่ได้จำนวนที่เยอะมาก แต่ก็ต้องดูแลพวกเขาอยู่แล้ว