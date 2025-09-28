ราชบุรี - พบศพเศรษฐีนีตลาดล่างบ้านโป่ง ลอยกลางแม่น้ำแม่กลอง ญาติร่ำไห้ระงม คาดเครียดสะสม–นอนไม่หลับ ส่งศพผ่าชันสูตรหาสาเหตุ
วันนี้ ( 28 ก.ย. ) ร.ต.ท.ชวลิต ทับทอมทอง รองสารวัตรสอบสวน สภ.โพธาราม รับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำติดกอสาหร่าย บริเวณริมเขื่อนหาดทราย เขตเทศบาลโพธาราม จึงประสานแพทย์เวรและหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรีเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบร่างหญิงวัยประมาณ 60 ปี สวมเสื้อสีเหลือง กางเกงขาสั้นลายขาวน้ำเงิน ลอยคว่ำหน้าในแม่น้ำแม่กลอง ไม่พบบาดแผลตามร่างกาย คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมง หลังนำศพขึ้นฝั่ง ญาติที่มาถึงยืนยันว่าเป็น น.ส.ธัญญพร อายุ 64 ปี เจ้าของตลาดล่าง อำเภอบ้านโป่ง นักธุรกิจค้าขายทรัพย์สินรวมกว่า 100 ล้านบาท ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า
ญาติเปิดเผยว่า ผู้ตายไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่กับพี่น้องและหลาน ช่วงหลังมีอาการนอนไม่หลับ ต้องรักษาด้วยยาจิตเวช และเคยบ่นท้อแท้ ไม่อยากมีชีวิตอยู่ คืนก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตี 4 หลานสาวได้ยินเสียงเปิดประตูบ้าน แต่ไม่ทันเอะใจ กระทั่งเช้าพบว่าหายตัวไป ก่อนจะได้รับข่าวเศร้าว่าพบร่างลอยน้ำ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งศพไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาล เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ว่าเป็นโรคประจำตัว การฆ่าตัวตาย หรือมีเงื่อนงำอื่น ๆ ต่อไป.