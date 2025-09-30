นายกฯจ่อควง "บิ๊กเล็ก" ลงจว.ติดเขมรให้กำลังใจทหาร แบ่งหน้าที่ชัดทหารดูชายแดน ปกครองดูอพยพ

“อนุทิน” เตรียมควง รมว.กห.ตระเวนจังหวัดชายแดน บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจทหาร แบ่งหน้าที่ให้ชัด ทหารดูแลชายแดน ฝ่ายปกครองดูแลประชาชนเรื่องอพยพ กรณีเสี่ยงอันตราย
วันนี้ (30ก.ย.) เมื่อเวลา 16.30น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาว่า ตนจะลงพื้นที่วันที่ 3 ต.ค. พร้อมกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม รวมถึงจะนำฝ่ายปกครองไปด้วย เพื่อไปแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน ช่วงนี้เราก็อยากให้ทหารได้ทำหน้าที่ในการป้องกันชายแดนอย่างเต็มที่ และฝ่ายปกครองจะได้ดูแลพี่น้องประชาชน ในเรื่องการอพยพ หากมีอันตรายในพื้นที่น่าจะทำได้คล่องตัวขึ้น เพราะเรามีประสบการณ์แล้ว
เมื่อถามว่า ศูนย์อพยพ พร้อมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พอดีอยู่ในจังหวัดเดิมๆไม่ได้ขยายวงไปไหนการจัดเตรียมสามารถทำได้โดยเร็ว กระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อมอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าจะลงพื้นที่กี่จังหวัด นายอนุทิน กล่าวว่า ไล่ไปเรื่อยๆ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เน้นไปในพื้นที่ขัดแย้งสูง เพื่อไปให้ขวัญกำลังใจทหาร ส่วนจ.สระแก้วจะไปสัปดาห์หน้า
เมื่อถามถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวอาหารของทหารขาดแคลน นายอนุทิน กล่าวว่า ตนถาม ผบ.ทบ. ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีขาดแคลนแน่นอนไม่ได้กินแต่ปลากระป๋อง ไวไว เท่านั้น มีทั้งอาหารสด อาหารร้อน ผู้ใหญ่ของกองทัพยืนยันมาว่าไม่มีเหตุเหล่านี้แน่นอน