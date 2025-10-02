“อนุทิน-บิ๊กเล็ก” เตรียมลงสุรินทร์-บุรีรัมย์ 3-4 ต.ค.มอบนโยบายเยียวยาเหตุสู้รับ

นายกรัฐมนตรีเตรียมควงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ 3-4 ต.ค.นี้ มอบนโยบายแนวทางเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุสู้รบ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารตามแนว
วันที่ 2 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดการรับฟังบรรยายสถานการณ์เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่กองกำลังสุรนารี จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก เพื่อตรวจภูมิประเทศและเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ ฐานปฏิบัติการสามเหลี่ยม อำเภอพนมดงรัก
จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจะพบปะประชาชนหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ที่โรงเรียนพนมดงรักพิทยา ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ส่วนวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์โดย เพื่อพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ชายแดน กัมพูชา เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่เทศบาลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ว่าราชการชายแดน รวม 7 จังหวัด โดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแนวทางการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย กัมพูชา ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร