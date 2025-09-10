”หมอจิตเวช“ เตือนอันตรายจากความเข้าใจผิดเรื่องโรคซึมเศร้า ย้ำ สารเคมีในสมองส่งผลต่อความคิดของผู้ป่วยจริง

จิตแพทย์ชื่อดังโพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์หลังพบเคสสตรีวัย 40 ปีแขวนคอเสียชีวิตเพราะญาติสั่งให้หยุดยาต้านเศร้า เผยโรคซึมเศร้าและพฤติกรรมฆ่าตัวตายถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ พร้อมย้ำว่าสารเคมีในสมองส่งผลต่อความคิดของผู้ป่วยจริง แนะหากมีอาการให้รีบปรึกษาแพทย์และใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (10 ก.ย.) นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักเขียน นอกจากความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชแล้ว ยังเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์ให้สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์หลายแห่ง ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงอาการ "คิดไปเอง" ซึ่งนำไปสู่การหยุดยาของผู้ป่วยและมีผลให้เกิดการฆ่าตัวตายในที่สุด โดยผู้เขียนยกตัวอย่างสตรีวัย 40 ปีที่แขวนคอเสียชีวิตหลังจากญาติสั่งให้หยุดยาต้านอารมณ์เศร้า โดยคุณหมอได้ระบุข้อความว่า
“หลายครั้งที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายหลังจากหยุดยาตามคำแนะนำของญาติหรือแพทย์สาขาอื่นด้วยเหตุผลว่าผู้ป่วยคิดไปเอง
ล่าสุดสตรีอายุ 40 ปีแขวนคอตายในบ้านหลังจากญาติสั่งหยุดยาต้านอารมณ์เศร้า เธอเคยมีน้องชายคนหนึ่งแขวนคอตายกับลูกบิดประตูตอนอายุ 15 ปี ที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบคือโรคซึมเศร้าถ่ายทอดทางพันธุกรรม พฤติกรรมฆ่าตัวตายก็เช่นกัน
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าปัญหาทางจิตใจ สารเคมีบางตัวในสมองของคนเราเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้จริง เด็กชายชั้นมัธยมที่ยืนบนสะพานแม่น้ำกกเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องสมเหตุผล สารเคมีที่หลั่งออกมาผิดปกตินั้นเองที่สร้างเหตุผลให้เขา สมเหตุผลที่จะกระโดด
“นึกถึงวันนั้น แปลกใจมั้ยทำไมกระโดด” ผมถาม
“แปลกมากเลยครับ ตอนนั้นผมไม่รู้เป็นอะไร มันอยากกระโดดจริงๆ” เด็กตอบ
คำแนะนำสำหรับประชาชนคือความคิดฆ่าตัวตายมิได้อยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลา มีมาและมีไป ตอนที่มาเราหาคนอยู่ด้วย พูดอะไรไม่เป็นก็ไม่ต้องพูด รอเวลาให้คลื่นความคิดฆ่าตัวตายผ่านไปก็พอ แล้วพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรักษาโดยเร็ว ยาต้านอารมณ์เศร้าสามารถหยุด ชะลอ หรือทำให้ความคิดฆ่าตัวตายน้อยลงและหายไปได้อย่างแน่นอน
สำหรับรัฐ โรคนี้มีอยู่จริง รัฐที่มีวิสัยทัศน์สามารถจัดการเรื่องนี้ได้“