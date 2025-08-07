ทม.เลยดึงชุมชนร่วมกำจัดขยะตกค้างกว่า 25 ปี นำเทคโนโลยี RDF เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

เลย - เทศบาลเมืองเลย (ทม.เลย) สานโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานสะอาด เผยใช้เทคโนโลยี Refuse Derived Fuel มุ่งลดขยะตกค้างกว่า 25 ปี แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม วางเป้าเปลี่ยนขยะไม่ต่ำกว่า 260 ตัน/วัน ระยะเวลา 10 ปี เผยดึงชุมชนร่วมคัดแยกขยะก่อน
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยประสบปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมานาน ทั้งในตลาดชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ช่วงฤดูฝนปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จังหวัดเลยกำลังเปลี่ยนวิธีคิดจัดการขยะ จาก “การจัดเก็บ” มาเป็น “การแปรรูป” ด้วยการนำนวัตกรรม RDF หรือ Refuse Derived Fuel หรือเชื้อเพลิงขยะมาใช้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะตกค้าง แก้ปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย ลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้และได้พลังงานสะอาดจากขยะ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวบ้าน โดยเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน เปลี่ยนเมืองให้สะอาดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ทุกคน ซึ่งเรื่องนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวจังหวัดเลยทุกคน จะต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทำให้จังหวัดเลยเป็นเมืองสะอาดปลอดจากปัญหาขยะมูลฝอย โดยจะต้องตระหนักถึงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการใช้พลาสติก และร่วมกันเปลี่ยนแนวคิด “ขยะคือภาระ” ให้เป็น “ขยะคือพลังงาน”
ด้านนายวรพจน์ โสระสิงห์ นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองเลยได้ลงนามร่วมกับกิจการร่วมค้า SGPS เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย มีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีลงนาม เพื่อดำเนินการตาม “โครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ด้วยวิธีแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิง” (Refuse Derived Fuel - RDF)
มีเป้าหมายแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณไม่ต่ำกว่า 260 ตัน/วัน ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ โดยเทศบาลเมืองเลยจะชำระค่ากำจัดขยะในอัตราตันละ 300 บาท ภาคเอกชนจะจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐในอัตราร้อยละ 10 จากรายได้ทั้งหมด พร้อมแบ่งรายได้ร้อยละ 1 ให้กองทุนหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบศูนย์กำจัดขยะ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและคืนกำไรสู่ชุมชน
โครงการนี้เกิดจากความพยายามร่วมกันของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย โดยเฉพาะบริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองเลย บริเวณโคกช้างไห้ บ้านโคกสว่าง อำเภอเมืองเลย ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สำหรับวิธีแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel - RDF) เป็นกระบวนการคัดแยกขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติก ผ้ายาง เศษไม้ ทำให้แห้งและสะอาด แล้วนำไปอัดเป็นก้อน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ทดแทนถ่านหิน หรือน้ำมัน ทำให้สามารถลดปริมาณขยะฝังกลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างรายได้และเกิดการหมุนเวียนภาคเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นอีกด้วย