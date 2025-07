ยิบอินซอยคว้า Master Dealer ขาย AIS Oracle Cloud ชู SLA สูง-คุมทุนได้

อีกสัญญาณแข่งขันดุเดือดสำหรับตลาดคลาวด์ในไทย ล่าสุด "ยิบอินซอย" ประกาศขึ้นแท่น Master Dealer ของ AIS Cloud เตรียมทัพทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมินความพร้อม-วาง Roadmap-ช่วยควบคุมต้นทุนให้ลูกค้า บน SLA ที่สูงได้มาตรฐานนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรไทยที่ต้องการความมั่นคง ปลอดภัย และยืดหยุ่นในการบริหารจัดการข้อมูลคือการนำเทคโนโลยีคลาวด์ระดับโลกเข้ามาใช้งาน การประกาศความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดตัวบริการ AIS Cloud powered by Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ในครั้งนี้จึงสามารถรองรับความต้องการขององค์กรในด้านความมั่นคงทางข้อมูล ความเสถียร และความสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศอย่างครบถ้วน“ท่ามกลางคลื่นความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แปรเปลี่ยน ‘ข้อมูล’ จึงกลายเป็นทรัพย์สินล้ำค่าที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด การนำเทคโนโลยีคลาวด์ระดับโลกเข้ามาใช้งานจึงไม่ใช่เรื่องของนวัตกรรมอีกต่อไป แต่คือยุทธศาสตร์ขององค์กรไทยที่ต้องการความมั่นคง ปลอดภัย และยืดหยุ่นในการบริหารจัดการข้อมูล”บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ AIS เพื่อเป็น Master Dealer ของ AIS Cloud powered by Oracle Cloud Infrastructure หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า OCI ความน่าสนใจของจุดยืนนี้คือการนำเทคโนโลยีคลาวด์ระดับโลกมาให้บริการภายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก4 จุดเด่นของ AIS Cloud powered by OCI คือเสถียรภาพและความปลอดภัยระดับองค์กร ด้วย SLA (ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการที่กำหนดระดับคุณภาพของบริการที่คาดหวัง) ที่สูงและมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ยังควบคุมต้นทุนได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่า Data Egress โดย OCI ให้สิทธิ์ใช้งานฟรี 5TB แรกต่อเดือนที่สำคัญ ข้อมูลของลูกค้สจะถูกเก็บอยู่ในประเทศ ลด Latency และค่า Bandwidth พร้อมสอดคล้องกฎหมาย PDPA และกฎหมายไซเบอร์ ขณะเดียวกันก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลครบวงจร ตั้งแต่ก่อนขาย การติดตั้ง จนถึงการบริการหลังการขายทั้งหมดนี้ ยิบอินซอยเปิดให้บริการ Cloud Readiness Assessment ฟรี เพื่อให้การเปลี่ยนระบบไม่ได้เป็นแค่เรื่องเทคนิค แต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของทั้งองค์กร ซึ่งยิบอินซอยระบุว่าจะเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงหลังใช้งานจริง.