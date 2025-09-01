“ชรบ.” อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์กว่า 2 พันนายเฮ เตรียมรับโอนค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยสู้รบชายแดน

บุรีรัมย์ - อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เตรียมโอนเงินค่าตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจให้ ชรบ.กว่า 2,000 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความเรียบร้อยเสี่ยงภัยสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในสัปดาห์นี้ ด้าน ชรบ.เผยดีใจและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความเสียสละมีส่วนร่วมดูแลชีวิตทรัพย์สิน ปชช.แม้เสี่ยงภัยอันตราย
วันนี้ (1 ก.ย.68) อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เร่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รายชื่อ และบัญชีธนาคาร ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 9 ตำบล 118 หมู่บ้าน รวมกว่า 2,000 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนรักษาความเรียบร้อย และคอยสอดส่องดูแลทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลที่รับผิดชอบ ในช่วงที่เกิดเหตุความไม่สงบสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเตรียมโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีให้กับ ชรบ.ที่ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติหน้าที่
ภายหลังจากอำเภอได้ทำเรื่องเสนอไปยังทางจังหวัด เพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ชรบ.ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งล่าสุดทางจังหวัดได้อนุมัติเงินทดลองราชการที่ได้รับจัดสรรจากทางกระทรวงมหาดไทยจังหวัดละ 100 ล้านบาท นำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ ชรบ. ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ ชรบ.ที่มีรายชื่อปฏิบัติหน้าที่กว่า 2,000 นาย ๆ ละ 240 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 15 วัน ตามวันที่เวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ได้ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับ ชรบ.โดยตรง เพื่อให้ได้รับเงินครบถ้วนตามจริง ทั้งป้องกันการทุจริตและหักหัวคิวด้วย
นายคณินทร์รัชต์ ภักษ์สุวรรณ ชรบ.ในพื้นที่ชายแดน อ.บ้านกรวด บอกว่า รู้สึกดีใจที่จะได้รับค่าตอบแทน แม้การมาทำหน้าที่ ชรบ. จะทำด้วยความเสียสละไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เพราะเป็นการอาสา แต่เมื่อภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญในความเสียสละ และเสี่ยงภัยของ ชรบ. ก็รู้สึกมีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ และขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ที่มองเห็นความสำคัญของ ชรบ. ซึ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ จนถึงทุกวันนี้ที่สถานการณ์ยังไม่ปกติ ชรบ.ก็ยังออกลาดตระเวนทั้งกลางวัน กลางคืน เพราะต้องสอดส่องวัตถุต้องสงสัย บุคคลแปลกหน้า รวมถึงช่วยตรวจตราดูแลทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยงให้กับประชาชนด้วย
ด้านนายอุทัย ดาศรี ชรบ.ในพื้นที่ชายแดนอำเภอบ้านกรวดอีกนาย บอกว่า ดีใจและขอบคุณผู้ว่า นายอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนผลักดันให้ ชรบ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะที่ผ่านมาทำด้วยจิตอาสาไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้อยากฝากให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับ ชรบ.เป็นรายเดือน เหมือนกับ อสม.ก็ได้ เพราะ ชรบ.ไม่มีรายได้อย่างอื่น นอกจากอาชีพปกติจากการกรีดยางหรือรับจ้างเท่านั้น แต่ช่วงที่มาปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนก็จะไม่ได้ไปรับจ้างหรือกรีดยางเต็มที่