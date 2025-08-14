xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านกรวดบุรีรัมย์ ปรับตัวกรีดยางกลางวัน ลดความเสี่ยง จนท.เร่งเก็บกู้ระเบิดตกค้าง เขมรยิงถล่มกว่า 200 ลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์ - ชาวบ้านชายแดน อ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ ที่กลับเข้าพื้นที่หลังอพยพกว่า 2 สัปดาห์ ต้องปรับตัวออกกรีดยางและเก็บยางก้อนถ้วยตอนกลางวัน แม้ได้น้ำยางน้อยลง แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากกระสุนปืนใหญ่ที่ยังตกค้าง วอนรัฐเร่งเยียวยาต้นยางโดนระเบิดเสียหาย ขณะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดร่วม EOD เร่งออกสำรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตกค้าง จากเขมรยิงปืนใหญ่ จรวด BM-21ถล่มพื้นที่ อ.บ้านกรวด กว่า 200 ลูก

วันนี้ (14 ส.ค.68) ชาวบ้านในหมู่บ้านแนวชายแดนพื้นที่ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ที่เดินทางกลับเข้าไปใช้ชีวิตและทำมาหากินในหมู่บ้านของตัวเอง หลังต้องอพยพหนีการสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา ไปอยู่ศูนย์พักพิงนานกว่า 2 สัปดาห์ ต้องปรับตัวในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ร้านค้าก็จะปิดร้านเร็วขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ต้องออกไปกรีดยางพาราหรือเก็บยางก้อนถ้วยไปขาย ต้องเปลี่ยนไปกรีดตอนกลางวัน จากเดิมที่เคยเข้าไปกรีดตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน หรือตี 1 ตี 2 เพื่อลดความเสี่ยงจากกระสุนปืนใหญ่ และวัตถุระเบิดที่อาจยังตกค้างในสวนยาง บางส่วนอาจยังไม่ทำงานหากเข้าไปตอนกลางคืนอาจมองไม่เห็นซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ แต่การปรับเปลี่ยนมากรีดยางตอนกลางวันชาวบ้านบอกว่า มีผลกระทบเพราะจะได้น้ำยางน้อยลง แต่ดีกว่าไม่ได้เลย


น.ส.พิจิตร แผนพิมาย ชาวบ้านคนหนึ่ง บอกว่า หลังจากต้องอพยพหนีการสู้รบไปอยู่ศูนย์พักพิงมากว่า 2 สัปดาห์ ไม่มีรายได้เข้าครัวเรือนเลย หลังจากได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านวันนี้เพิ่งจะได้เข้าเก็บยางก้อนถ้วยเพื่อนำไปขายเป็นวันแรก เพราะต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการกรีดยางจากเที่ยงคืน เป็นตอนกลางวัน ทำให้น้ำยางออกน้อยลง 3 – 4 วันถึงจะเต็มถ้วย สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนมากรีดตอนกลางวันเพราะกลัวไม่รู้ว่าในสวนยังมีวัตถุระเบิดอะไรตกค้างอยู่หรือไม่ เพราะตอนสู้รบกันก็มีระเบิดตกกลางสวนยางเสียหายไปกว่า 10 ต้น ทั้งกลัวทหารเขมรจะแอบลักลอบเข้ามาทำร้ายหรือจับเป็นตัวประกันด้วย ไปตอนกลางวันจะปลอดภัยกว่า ส่วนต้นยางที่เสียหายก็อยากให้ภาครัฐเร่งเยียวยาด้วย


ด้าน ยายคง บอกว่า ลูกหลานเพิ่งจะพากลับมาบ้านได้ไม่กี่วัน ก็รีบไปเก็บกู้ถั่วลิสงที่ปลูกเอาไว้จากที่ทิ้งไปกว่า 2 สัปดาห์ หลังจากเก็บเสร็จลูกก็ให้กลับไปอยู่บ้านญาติที่ จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัย เพราะยังไม่มั่นใจว่าจะมีการปะทะกันอีกหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ชายแดนก็ยังตึงเครียด


ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกับหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เร่งออกสำรวจเพื่อพิสูจน์ทราบ เก็บกู้ และทำลายสรรพาวุธระเบิด ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา ใน อ.บ้านกรวด จากการยิงปืนใหญ่ และจรวด BM-21 รวมแล้วมากกว่า 200 ลูก ตกอยู่ในพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งที่ระเบิดแล้วและที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งได้ตรวจพื้นที่ระเบิดไปแล้ว 124 จุด มีการทำลายไปแล้ว 1 ลูก รอการเก็บกู้นำไปทำลายอีก 7 ลูก เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ฯ จึงได้ทำการเก็บเศษชิ้นส่วนของวัตถุระเบิด พร้อมมาร์กจุดเสี่ยง ให้สามารถเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความสบายใจให้ประชาชนในพื้นที่











ชาวบ้านกรวดบุรีรัมย์ ปรับตัวกรีดยางกลางวัน ลดความเสี่ยง จนท.เร่งเก็บกู้ระเบิดตกค้าง เขมรยิงถล่มกว่า 200 ลูก
ชาวบ้านกรวดบุรีรัมย์ ปรับตัวกรีดยางกลางวัน ลดความเสี่ยง จนท.เร่งเก็บกู้ระเบิดตกค้าง เขมรยิงถล่มกว่า 200 ลูก
ชาวบ้านกรวดบุรีรัมย์ ปรับตัวกรีดยางกลางวัน ลดความเสี่ยง จนท.เร่งเก็บกู้ระเบิดตกค้าง เขมรยิงถล่มกว่า 200 ลูก
ชาวบ้านกรวดบุรีรัมย์ ปรับตัวกรีดยางกลางวัน ลดความเสี่ยง จนท.เร่งเก็บกู้ระเบิดตกค้าง เขมรยิงถล่มกว่า 200 ลูก
ชาวบ้านกรวดบุรีรัมย์ ปรับตัวกรีดยางกลางวัน ลดความเสี่ยง จนท.เร่งเก็บกู้ระเบิดตกค้าง เขมรยิงถล่มกว่า 200 ลูก
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น