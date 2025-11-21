เรือท่องเที่ยวเกาะล้านล่ม! ช่วยได้แล้ว 4 – ยังสูญหาย 9 ราย หน่วยกู้ภัยเร่งค้นหา

เกิดเหตุเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวล่มระหว่างทางกลับฝั่งพัทยา ช่วยเหลือได้แล้ว 4 คน ส่วนอีก 9 คนยังสูญหาย เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหา หลังเรือถูกคลื่นลมแรง–ปั๊มน้ำขัดข้อง
วันนี้ (21 พ.ย.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “ศูนย์นเรนทร (สพฉ.) รับแจ้งเหตุเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวล่ม ระหว่างเส้นทางเดินเรือจากเกาะล้านมายังหาดทรายวอน พื้นที่ทะเลพัทยา จังหวัดชลบุรี เบื้องต้นพบว่ามีนักท่องเที่ยว สูญหาย 9 ราย และสามารถช่วยเหลือขึ้นฝั่งได้ 4 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลเพิ่มเติม นักท่องเที่ยวทั้งหมด 12 คน ได้เช่าเรือออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮายช่วงเช้า ก่อนเกิดเหตุเรือถูกคลื่นลมแรงซัด ขณะเดียวกันพบว่าอุปกรณ์ปั๊มน้ำทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เรือล่มเวลาประมาณ 09.00 น.
ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ 4 คน (รวมเด็กหญิง 1 คน) สามารถขึ้นฝั่งได้ ส่วนอีก 9 คนยังคงลอยคออยู่กลางทะเล โดยพบว่ามีเด็กชาย 2 คนอยู่ในกลุ่มผู้สูญหาย และมีบางรายสวมเสื้อชูชีพไม่ครบจำนวน ทำให้มีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่ดำน้ำและเรือกู้ภัยอยู่ระหว่างค้นหาเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุด