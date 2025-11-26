”จาตุรนต์" ซัด รบ.หมดเวลาหาแพะลอยตัวน้ำท่วม หลัง “บวรศักดิ์” โบ้ยความล้มเหลวการบริหารท้องถิ่น

ส.ส.เพื่อไทย ซัดรัฐบาล หมดเวลาหาแพะ โยนความผิดให้ท้องถิ่น รัฐบาลลอยตัว หลัง “บวรศักดิ์” บอก น้ำท่วมหาดใหญ่เป็นความล้มเหลวการบริหารท้องถิ่น
วันนี้ (26พ.ย.) นาย จาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความพร้อมแชร์ข่าวของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่าน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นเพราะความล้มเหลวการบริหารท้องถิ่น ว่า “ที่ผ่านมาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ก็ต้องมาสรุปบทเรียนตั้งแต่ระดับรัฐบาลลงไปว่าเกิดจากตรงไหนกันแน่ แต่.. “โยนแพะให้ท้องถิ่นอย่างเดียว รัฐบาลลอยตัว” ก็เกินไปมาก
สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้รัฐบาลต้องเชื่อมกับท้องถิ่นให้ได้ ไม่ว่าความผิดพลาดก่อนหน้านั้นจะคืออะไร เพราะในจังหวัดที่น้ำท่วมหนักในขณะนี้มีท้องถิ่นจำนวนมากมีศักยภาพที่มีข้อมูลประชากรในพื้นที่ ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง และในบางพื้นที่ยังสามารถติดต่อประชาชนในชุมชนตนเองได้
ในภาวะวิกฤตนี้รัฐส่วนกลางยังไงก็ต้องดึงให้ท้องถิ่นมาช่วยให้ได้ ไม่ใช่สักแต่ไปโยนความผิดให้เขาอย่างเดียว นอกจากนี้ยังควรวางระบบประสานงานให้ดี สนับสนุนงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ “หมดเวลาหาแพะ ประชาชนผู้เดือดร้อนมากมายรอความช่วยเหลืออยู่”