น้ำท่วมราง! รฟท.งดเดินรถไฟสายใต้ 22 ขบวน ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง–ปลายทางอีก 8 ขบวน

รฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ในระดับสูง ทำให้ยังคงปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง –ปลายทางจำนวน 8 ขบวน และงดเดินอีก 22 ขบวน ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
วันนี้ (25 พ.ย. 68) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมทางรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ที่ยังคงประสบปัญหาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นและขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานีกระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลาปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้สถานีและทางรถไฟมีน้ำท่วมสูง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ ยังคงจำเป็นต้องประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง ขบวนรถท้องถิ่น (สายใต้) จำนวน 8 ขบวน และงดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 22 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทาง จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84 (กรุงเทพอภิวัฒน์– ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเป็น (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์)
หมายเหตุ ขบวนรถด่วนที่ 84 (ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินเฉพาะวันที่ 25 พ.ย. 68
- ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเป็น (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์)
หมายเหตุ ขบวนรถเร็วที่ 168 (กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) งดเดินเฉพาะวันที่ 25 พ.ย. 68
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 (สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี) ปรับเปลี่ยนเป็น (สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 (ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร) ปรับเปลี่ยนเป็น (ชุมพร - ทุ่งสง – ชุมพร)
2. งดเดินขบวนรถ จำนวน 22 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพอภิวัฒน์)
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์)
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพอภิวัฒน์)
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 947/948 (ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่)
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 949/950 (ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่)
- ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์)
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452(นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 (ยะลา – สุไหงโกลก - ยะลา)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456(นครศรีธรรมราช - ยะลา – นครศรีธรรมราช)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 (พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง)
สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินรถก่อนออกเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทาง https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง