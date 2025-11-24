สถานีรถไฟตันหยงมัสแจ้งปรับแผนการเดินรถไฟ หลังน้ำท่วมรางได้เกิดความเสียหาย

จากสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นต่อเนื่องถึงขั้นวิกฤต ประชาชนและรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้ว และยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำเข้าในย่านสถานีหาดใหญ่ มีการตัดกระแสไฟฟ้าที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ประกอบกับมีน้ำท่วมเหนือสันรางและรางได้เกิดความเสียหายบางช่วงตอนได้ปิดทางที่ระหว่างควนเนียง-โคกทราย,นาม่วง - จะนะ , ไม้แก่น-รามัน-บาลอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเข้าสู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ และป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องตกค้างอยู่ที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ (ไม่สามารถเดินทางต่อได้)
วันที่ 24พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
- ขบวน171 กรุงเทพฯอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก ไม่มีเดิน
- ขบวน 37 กรุงเทพฯอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก ไม่มีเดิน
- ขบวน 45 กรุงเทพฯอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์ ไม่มีเดิน
- ขบวน 31 กรุงเทพฯอภิวัฒน์ - หาดใหญ่ไม่มีเดิน
- ขบวน 169 กรุงเทพฯอภิวัฒน์ - ยะลา ไม่มีเดิน
- ขบวน 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯอภิวัฒน์ ไม่มีเดิน
- ขบวน 38 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯอภิวัฒน์ ไม่มีเดิน
- ขบวน 46 ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯอภิวัฒน์ ไม่มีเดิน
- ขบวน 32 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯอภิวัฒน์ ไม่มีเดิน
- ขบวน 170 ยะลา - กรุงเทพฯอภิวัฒน์ ไม่มีเดิน
- ขบวน 453 /454 ยะลา - สุไหงโกลก-ยะลา ไม่มีเดิน
- ขบวน 448 /447 สุไหงโกลก - ทุ่งสง -สุไหงโกลก ไม่มีเดิน
- ขบวน 452 /451สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช-สุไหงโกลก ไม่มีเดิน
- ขบวน 463/464 สุไหงโกลก-พัทลุง-สุไหงโกลกไม่มีเดิน
รายละเอียดหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอัปเดตรายงานแจ้งต่อไป
สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าสามารถคืนเงินได้เต็มราคา โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด