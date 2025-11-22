น้ำท่วมหนัก! บขส. หยุดเดินรถภาคใต้ชั่วคราว 5 เส้นทาง

บขส. หยุดเดินรถชั่วคราว 5 เส้นทางภาคใต้ หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (22 พ.ย.2568) เวลา 11.30 น. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนัก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถในพื้นที่ภาคใต้ รถโดยสารไม่สามารถวิ่งผ่านเข้า อ.หาดใหญ่ได้ จำนวน 5 เส้นทาง ดังนี้
1.สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ -สตูล
2.สายที่ 992 เส้นทาง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
3.สายที่ 987 กรุงเทพฯ - ยะลา
4.สายที่ 9917 กรุงเทพฯ - ปัตตานี
5.สายที่ 9917 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก
บขส. จึงจำเป็นต้องหยุดเดินรถในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว จนกว่าน้ำจะลดลง
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระสามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสาร ได้ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี บขส. จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลการเดินรถสายใต้ โทร. 02 - 422 - 4444 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก : บขส. www.facebook.com/BorKorSor99