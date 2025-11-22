"อนุทิน" ส่องมือถือเกาะติดน้ำท่วมใต้ ก่อนตัดสินใจบินด่วนลงหาดใหญ่บ่ายนี้

นายกฯ บินด่วนหาดใหญ่บ่ายนี้ หลังเสร็จภารกิจพบหัวหน้าส่วนราชการที่ขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
วันนี้(22 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมบินด่วนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บ่ายวันนี้ (22 พ.ย.68) ภายหลังเสร็จภารกิจมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้ปรับกำหนดการเร่งด่วน
ทั้งนี้ นายอนุทินได้มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ผ่านโทรศัพท์ตลอด ระหว่างร่วมงานบุญขอนแก่นขณะที่นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระมหาธาตุแก่นนคร อนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเวลา ซึ่งวันนี้ (22พ.ย.68) มีปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง รายงานสถานการณ์เหตุน้ำท่วมเป็นระยะ ก่อนตัดสินใจลงพื้นที่ด่วนช่วงบ่ายวันนี้