นายกฯ เดินสายตรวจราชการ 21-22 พ.ย. พิจิตร-ขอนแก่น ติดตามงานสาธารณสุข-มอบนโยบายผู้บริหาร

นายกฯ “อนุทิน” ลุยตรวจราชการต่อเนื่อง จ.พิจิตร 21 พ.ย. 68 และ จ.ขอนแก่น 22 พ.ย. 68 ติดตามงานด้านสาธารณสุข ทำกิจกรรมร่วมกับประชาชน และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารส่วนจังหวัด
วันนี้ (20 พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.พิจิตร และ จ.ขอนแก่น มีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 13.15 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจาก พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปจังหวัดพิจิตร โดยในเวลา 14.50 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 2 โรงพยาบาลพิจิตร จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนชาวพิจิตร โดยจะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชาวจังหวัดพิจิตรรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ที่ จ.พิจิตร ครั้งนี้ ถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร อ.ตะพานหิน เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา และการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุข และการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เป็นการแสดงพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 08.15 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น จากนั้น เวลาประมาณ 09.39 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธียกยอดฉัตรทองคำ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จากนั้นเวลาประมาณ 12.40 น. นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
“การลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินการด้านศาสนาและวัฒนธรรม ควบคู่กับการมอบนโยบายให้ส่วนราชการและผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารราชการระดับจังหวัดเดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเชิงรุก และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุกมิติ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ