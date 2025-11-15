“ปกรณ์”นำ กมธ.ที่ดิน สภาฯ เปิดเวทีสัมมนาขับเคลื่อน “แม่ฮ่องสอนสีเขียว” ดันแนวคิด Carbon Credit – Carbon Footprint

วันนี้( 15 พ.ย.)นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะคณะกรรมาธิการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “แก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อผลักดันแนวทางพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ก้าวสู่เมืองสีเขียวและเพิ่มศักยภาพการจัดการทรัพยากรในระยะยาว
นายปกรณ์ กล่าวต่อว่า การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกานต์ ปราณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมบรรยายและอภิปรายหัวข้อ “Carbon Credit & Carbon Footprint” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคาร์บอนเครดิต การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโอกาสในการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนสู่เมืองสีเขียว (Green Mae Hong Son) พร้อมตัวอย่างประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดให้ชุมชนได้จริง
“เรามุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้กลับสู่พื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”นายปกรณ์ กล่าว
ทั้งนี้ นายปกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อให้แม่ฮ่องสอนเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม