กิ่วแม่ปานเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.

เมื่อเร็วๆนี้ “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” อัปเดตข้อมูลการเตรียมการท่องเที่ยว “กิ่วแม่ปาน” โดยระบุว่า ผู้นำเที่ยวท้องถิ่นกิ่วแม่ปาน เข้ารับการ อบรมด้านการสื่อความหมายภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ การกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการดูแลนักท่องเที่ยว และความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกัน พัฒนาและซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ให้กลับมาสมบูรณ์ สวยงาม พร้อมสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับสู่ความงดงามของธรรมชาติบนยอดดอยอินทนนท์อีกครั้ง เดินชมทะเลหมอกยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์กลางผืนป่าต้นน้ำ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของระบบนิเวศและความงามของดอยอินทนนท์
เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
สำหรับ “กิ่วแม่ปาน” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรง กม.ที่ 42 ของถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์ ใกล้กับพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น วงรอบระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
