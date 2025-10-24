“พิพัฒน์” ขอบคุณชาวกระบี่เลือกภท.ยกจว. ยันธ.ค.ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา เร่งให้จบก่อนยุบสภา

รมว.คมนาคม ขอบคุณชาวกระบี่ เป็นใจหนึ่งเดียวเลือกภท.ยกจังหวัด ยืนยัน ธ.ค. ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา ขอเร่งเดินหน้าภารกิจให้จบก่อนยุบสภา เหตุหากผ่านโครงการใหม่ต้องผ่านกกต. ไร้อิสระ
วันนี้ (24ต.ค.) เมื่อเวลา 15.20 น. ที่อาคารเดอะแพลทตินัม ฮอลล์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ได้ขึ้นเวทีกล่าวตอนหนึ่งกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีสส.กระบี่ทั้ง 3 คน มาร่วมด้วยว่า สิ่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตั้งเป็นรองนายกฯคนที่ 1 และรมว.คมนาคม พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ต้องขอบคุณชาวจ.กระบี่ทุกท่านที่สามารถทำให้กระบี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีสส.ทั้ง 3 เขตเป็นของพรรคภท.
“เดือนธันวาคมนี้ ยืนยันยันว่าจะได้ลงนามสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ไปหารือกับ ธนาคารโลก World Bank แล้ว ช่วงจ.พัทลุงไปจ.สงขลา จบเรียบร้อยแล้ว หลังจากล่าช้ามา 4-5 ปี เชื่อว่าจะได้เซ็นสัญญาในช่วยที่ผมเป็นรัฐมนตรีแน่นอน คืนสะพานให้ชาวกระบี่ให้ได้ เราจะได้ใช้สะพานนี้ในอนาคต เมื่อลงนามก็จะเริ่มตอกเสาเข็ม ชาวกระบี่โดยเฉพาะพี่น้องที่เกาะลันตาจะได้เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่สำคัญเมื่อสะพานเสร็จแล้วการท่องเที่ยวก็จะเกิดความสะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เมื่อสร้างสะพานเสร็จต้องขยายถนนที่จะวิ่งในเกาะลันตา กรมทางหลวงชนบทจะต้องลงไปศึกษา ก็ขอให้มีความมั่นใจว่าจะได้มีการเซ็นสัญญาในยุคของตนที่ได้เป็นรมว.คมนาคมอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจรัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและมหาดไทย จะคืนสะพานข้ามเกาะลันตาให้กับพี่น้องชาวจ.กระบี่ให้ได้ภายใน 4 เดือนนี้
นายพิพัฒน์ ยังกล่าวอีกว่า หากนับถอยหลังรัฐบาลเหลือเวลา 3 เดือน 6 วัน แม้ว่าตนจะได้ทำงานไหลและเร็ว แต่ตนมีความรู้สึกว่าเข้ามาทำงาน 24 วัน แต่ทำงานยากเพราะงานทุกอย่างเร่งรีบ และต้องสรุปและจบ ไม่เช่นนั้นต้องรอเป็นรัฐบาลหน้า วันไหนที่ประกาศยุบสภารัฐบาลจะไม่มีอิสระในการบริหารทำได้แต่รักษาการ จะผ่านโครงการใหม่ๆ ก็ต้องเดินมารัฐธรรมนูญปี 60 ต้องไปยังกกต.ที่ต้องเห็นชอบและอนุมัติ ตนอยากจะทำไรให้จบในสิ้นเดือนม.ค.ก่อนที่นายอนุทินจะประกาศยุบสภา
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ส่วนการทำงบปี 2570 สำนักงบประมาณส่งมายังท้องถิ่น ตั้งแต่อบจ. เทศบาล หรือ อบต. อยู่ในช่วงที่สำนักงบทำงบเพื่อส่งให้ทันสิ้นเดือนธ.ค.ฝากผู้นำท้องถิ่นทุกระดับว่า อะไรที่คมนาคมของเราสามารถช่วยดูแลได้ ขอให้ช่วยกัน และปรึกษากับสส.ในพื้นที่ ทั้ง 3 คน ภายใต้การนำรัฐบาลนายอนุทินพวกเราไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก กระทรวงคมนาคมจะต้องเข้าไปยุ่งกับทุกกระทรวง เพราะมีความเกี่ยวข้องกันหมด