"อนุทิน" ยันน้ำท่วมใต้ มีแผนเผชิญเหตุรับมืออยู่แล้ว

นายกฯ บอกน้ำท่วมใต้มีแผนเผชิญเหตุรับมืออยู่แล้ว พร้อมพิจารณาเยียวยาความเสียหายตามหลักเกณฑ์
วันนี้ (22 พ.ย.68) ที่ บน.6 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นมี่ภาคใต้ ว่า เราทราบอยู่แล้วว่าช่วงเวลาจะเป็นแบบนี้เพราะฉนั้นการช่วยเหลือต่างๆ ก็เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่ แต่ในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ส่วนจะมีการเยียวยาความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรที่ทำก็ต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดอยู่แล้ว ยกเว้นว่าตรงไหนมีความเสียหายมากเป็นพิเศษ หรือมีเหตุที่สามารถรับการช่วยเหลือเป็นพิเศษก็พิจารณาเป็นกรณีไป