ภาคใต้ยังวิกฤต! บขส.หยุดเดินรถ 6 เส้นทาง ถนนมีน้ำท่วมสูง

“บขส.” อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ยังวิกฤต ย้ำ!! หยุดเดินรถโดยสาร 6 เส้นทางชั่วคราว เหตุถนนน้ำท่วมสูง ส่งปลายทางไม่ได้ "ตรัง, สตูล, ยะลา, หาดใหญ่, ปัตตานี, สุไหงโก-ลก"
วันนี้ (25 พ.ย. 2568) เวลา 11.00 น. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จ.สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสตูลยังคงมีระดับน้ำท่วมสูง เนื่องจากฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อการเดินรถในพื้นที่ภาคใต้ รถโดยสารไม่สามารถนำส่งผู้โดยสารที่ปลายทางได้ จำนวน 6 เส้นทาง ดังนี้
1. สายที่ 984 กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล
2. สายที่ 987 กรุงเทพฯ-ยะลา
3. สายที่ 988 กรุงเทพฯ-สตูล
4. สายที่ 992 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
5. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ-ปัตตานี
6. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก
บขส.จึงจำเป็นต้องหยุดเดินรถในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ (25 พ.ย. 2568) เป็นต้นไป จนกว่าระดับน้ำจะลดลง เพื่อความปลอดภัย
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสาร ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี บขส.จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลการเดินรถสายใต้ โทร. 0-2422-4444 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก : บขส. www.facebook.com/BorKorSor99