อยุธยายังอ่วม! น้ำลดเพียงเล็กน้อย แต่ท่วมขยายวงกว้างเพิ่มเป็น 12 อำเภอ ชาวบ้านหวั่นจมนานถึงปีหน้า

พระนครศรีอยุธยา - เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำลงเพียงเล็กน้อย ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยยังสูงต่อเนื่อง น้ำท่วมลุกลามสู่ 12 อำเภอ ชาวบางซ้ายเผยปีนี้อาจต้องอยู่กับน้ำไปถึงต้นปี 2569 ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 20 ราย
วันนี้( 20 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแม้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จะปรับลดการระบายน้ำลง แต่เป็นการปรับลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ล่าสุดปริมาณการระบายลดลงมาอยู่ที่ 2,688 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยยังคงสูงและไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ล่าสุดทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 144 ตำบล 931 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนมากถึง 63,781 ครัวเรือน และมีรายงานผู้เสียชีวิตรวม 20 ราย ในพื้นที่อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร และพระนครศรีอยุธยา 12 อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอบ้านแพรก อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอมหาราช อำเภอนครหลวง (เพิ่มล่าสุด)
มวลน้ำจำนวนมากจากการระบายของประตูน้ำและการหนุนของลำน้ำสายต่าง ๆ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำ ริมถนน รวมถึงพื้นที่เกษตรอย่างทุ่งนา ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะใน ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย ที่ชาวบ้านยังต้องใช้เรือสัญจรในหลายจุด
ชาวบ้านหลายรายเผยว่า น้ำปีนี้มาแรงและนานผิดปกติ เชื่อว่าอาจต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมไปจนถึง ต้นปี 2569 หากยังไม่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน