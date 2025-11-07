สาวทำคลิปรายงานน้ำท่วมปทุมฯ ก้าวพลาดพลัดตกน้ำจมมิดหัว โชคดีมีคนเข้าช่วยทัน

กลายเป็นไวรัลหลังสาวอัดคลิปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี เผลอก้าวพลาดพลัดตกน้ำจมมิดหัว โชคดีมีพลเมืองดีเข้าช่วยได้ทัน
วันนี้ (7 พ.ย.) ผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า “@fern_yongstar" ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเจ้าตัวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานี แต่คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลหลังเจ้าของช่องเดินตกน้ำเพราะไม่รู้ว่าจุดดังกล่าวไม่มีทางเดิน จากคลิปเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นเสียงรายงานคำว่า “สถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะ น้ำขึ้นสูงมาก” จากนั้นเจ้าตัวก็จมลงไปมิดหัว ก่อนจะตะเกียกตะกายขึ้นมาบนฝั่งแล้วมีพลเมืองดีเข้ามาช่วย
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “จะไปถ่ายคอนเทนต์น้ำขึ้นสูง ได้คอนเทนต์ตกแม่น้ำ ไม่รู้จริง ๆ เพราะตรงนั้นไม่มีที่กั้น คลิปนี้คืออยากให้ทุกท่านระมัดระวัง ตัวเฟินเองก็ชะล่าใจ และไม่มีความคิดในหัวเลยว่าจะตกลงไป คิดว่าเป็นสะพานเดินได้ และลืมไปว่าตัวเองไม่ใช่คนในพื้นที่รู้ที่ทางแถวนั้น วินาทีชีวิตจริง ๆ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตคอมเมนต์แซวกันเพียบ ว่า น้ำขึ้นสูงจริงๆด้วยค่ะ แปปเดียวมิดหัวเลย , ลงไปวัดระดับน้ำใช่ไหมครับ , ไม่ถึงขนาดลงไปวัดระดับก็ได้ค่ะ เชื่อแล้ว
คลิก>>>ชมคลิป