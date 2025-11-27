หาดใหญ่น้ำเริ่มลด“บขส.” เปิดเดินรถปกติ 2 เส้นทาง ยังหยุด 4 เส้นทางไปก่อน

“บขส.” อัพเดท!! เปิดเดินรถปกติ 2 เส้นทางพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังสถานการณ์น้ำท่วม
เริ่มคลี่คลาย และยังหยุดเดินรถชั่วคราว 4 เส้นทาง ส่วนรถร่วมฯ หยุดวิ่ง 2 เส้นทาง เนื่องจากน้ำท่วมสูง
วันที่ 27 พ.ย. 2568 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รายงาน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเวลา 15.00 น. ว่า ระดับน้ำในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มลดลง รถโดยสารสามารถวิ่งเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติ บขส. จึงได้เปิดเดินรถโดยสารในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 เส้นทางตามปกติ ได้แก่
1.สายที่ 973 เส้นทางกรุงเทพฯ – สงขลา
2.สายที่ 992 เส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่
ขณะเดียวกันในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูง รถยังไม่สามารถผ่านได้ บขส. จึงปิดเดินรถชั่วคราว 4 เส้นทาง ได้แก่
1.สายที่ 984 เส้นทางกรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
2.สายที่ 987 กรุงเทพฯ – ยะลา
3.สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
4.สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
ส่วนรถร่วมฯ บขส. ที่มีการเดินรถโดยสารหมวด 2 กรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้
ประมาณ 51 เส้นทาง ได้มีการเปิดเดินรถตามปกติแล้ว
ทั้งนี้ยังพบว่า มีผู้ประกอบการรถร่วมฯ หยุดการเดินรถ 2 เส้นทางภาคใต้ชั่วคราว ได้แก่
1.สายที่ 987 กรุงเทพฯ – เบตง ผู้ประกอบการ บริษัท สยามเดินรถ จำกัด
2.สายที่ 9914 กรุงเทพฯ – นาทวี ผู้ประกอบการ กลุ่มบริษัท ในเครือ สุเทพ ตั้งก่อกิจ ปิยะรุ่งเรือง
สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ส่วนรถร่วมฯ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประกอบการรถร่วมฯ