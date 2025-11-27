รฟท.แจ้งงดเดินขบวนรถสายใต้ 6 ขบวน ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง 8 ขบวน

วันนี้ (27 พ.ย.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมทางรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ล่าสุดที่จังหวัดพัทลุง ระดับน้ำบริเวณสถานีและทางรถไฟได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายการอาณัติสัญญาณฯ สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณที่ได้รับความเสียหาย พร้อมตรวจสอบสภาพทางเรียบร้อย สามารถเปิดให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ไปถึงพัทลุงได้
ส่วนที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ ยังคงจำเป็นต้องประกาศแจ้งงดเดินขบวนรถ จำนวน 6 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง - ปลายทาง จำนวน 8 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้
- ปรับเปลี่ยนต้นทาง - ปลายทาง จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – พัทลุง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ***
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ – พัทลุง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (ไม่มีขนถ่าย)
*** ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 จะออกจากสถานีต้นทางในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ***
3. ขบวนรถด่วนที่ 83/84 (กรุงเทพอภิวัฒน์– ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ - ทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (มีขนถ่ายที่ทุ่งสง - ตรัง)
4. ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์) ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการเป็น กรุงเทพอภิวัฒน์ - ทุ่งสง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (มีขนถ่ายที่ทุ่งสง - กันตัง)
- งดเดินขบวนรถ จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพอภิวัฒน์)
2. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์)
3. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - สุไหงโกลก - กรุงเทพอภิวัฒน์)
ส่วนขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช - กรุงเทพอภิวัฒน์) สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หากไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินรถก่อนออกเดินทางผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ รฟท.
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทาง https://ttsview.railway.co.th/v3/floodingNST/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง