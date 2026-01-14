ผบ.ตร. สั่งการด่วน! ตำรวจโคราช เร่งช่วยผู้ประสบเหตุเครนตกทับรถไฟ กำชับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่

ผบ.ตร.สั่งการด่วน ตำรวจโคราช เร่งช่วยผู้ประสบเหตุเครนก่อสร้างตกทับรถไฟ กำชับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่
วันนี้ (14 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เร่งเข้าช่วยเหลือลำเลียงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบเหตุ เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตกทับรถไฟที่กำลังแล่นบนรางรถไฟด้านล่าง บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้รถไฟขบวนที่ 21 ต้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ปลายทางสถานีอุบลราชธานีตกราง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันนี้ ทั้งนี้ กำชับให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุประกอบการดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ผบ.ตร. กำชับให้ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด และเข้าช่วยเหลือ ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายทุกด้านอย่างทันท่วงที