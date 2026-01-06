xs
ผบ.ตร.เซ็นตั้ง "พล.ต.ท.ไตรรงค์" นั่ง รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช.
ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสริมทีมสื่อสารองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

วันนี้ (6 ม.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติม โดยให้ "พล.ต.ท.ไตรรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ" เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้นเป็นการเสริมทีมโฆษก ที่มี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับพล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 46 รุ่นเดียวกับพล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผบช.สอท. ผบช.สพฐ.ตร. โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2573
