ผบ.ตร.เซ็นตั้ง "พล.ต.ท.ไตรรงค์" นั่ง รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสริมทีมสื่อสารองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
วันนี้ (6 ม.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติม โดยให้ "พล.ต.ท.ไตรรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ" เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามการแต่งตั้ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นั้นเป็นการเสริมทีมโฆษก ที่มี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับพล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 46 รุ่นเดียวกับพล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผบช.สอท. ผบช.สพฐ.ตร. โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2573