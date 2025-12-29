ผบ.ตร.เยี่ยมตชด.แนวหน้า บาดเจ็บสาหัสเหตุปะทะชายแดน กำชับทีมแพทย์ดูแลให้ดีที่สุด

ผบ.ตร.ห่วงใย เยี่ยม ตชด.แนวหน้า บาดเจ็บสาหัสจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา สั่งทีมแพทย์ดูแลเต็มที่ ย้ำสิทธิสวัสดิการต้องถึงมือผู้กล้าแนวหน้า
วันนี้ (29 ธ.ค.) เวลา 16.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลทในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยม ด.ต.อุดม อ้วยผุย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ฐานปฏิบัติการต้นไทร จ.ศรีสะเกษ โดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณศีรษะ อาการสาหัส ถูกส่งต่อมารักษา ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลตำรวจ
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังได้ให้กำลังใจ ตชด. แนวหน้า สังกัด กก.ตชด.22 ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการพลาญหญ้าคา เขาพระวิหาร จำนวน 3 ราย ได้แก่ ด.ต. อภินันท์ ลาโพธิ์, ด.ต.จักรพันธ์ ทีเขียว และ จ.ส.ต.นนทนันท์ ดอนวิชัย ซึ่งทั้ง 3 นาย ขณะนี้พักรักษา ตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเช่นกัน
ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำให้ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจดูแลรักษา ตชด.ผู้กล้า ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย อย่างเต็มกำลัง ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิสวัสดิการอย่างดีที่สุด